Hol Kampı’nı bırakıp kaçtılar

Suriye’nin Haseke şehrinde DEAŞ’lı teröristlerin ailelerinin bulunduğu Hol Kampı’nın güvenliğini sağlayan SDG/YPG’liler firar etti. Firar edenler arasında kamptan sorumlu sözde komutan da var. Güvenlik kaynakları, “Terör örgütü YPG’nin kendi üyeleri üzerindeki denetimini kaybettiği görülüyor” dedi. DEAŞ kampının kendi haline bırakılması güvenlik endişesine de yol açtı.
Suriye'de Şam yönetimi başlattığı operasyonla terör örgütü SDG'yi etkisiz hale getirmeye çalışırken, on binlerce DEAŞ'lı teröristin ailesinin bulunduğu Hol Kampı'nın güvenliğinden sorumlu olan SDG üyeleri toplu halde silahlarıyla birlikte firar etti. Güvenlik kaynakları Hol Kampı'nda yaşanan firarlar ve güvenlik açıkları ile ilgili olarak, terör örgütü PKK/YPG’nin kendi militanları üzerindeki denetimini büyük ölçüde yitirdiğine ve örgütsel yapıda ciddi bir çözülme sürecinin başladığına dikkat çekti. Halep'te Suriye ordusu ile SDG arasında çatışmalar devam ediyor. Şam yönetimi Halep'teki mahalleleri boşaltırken Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan El-Hol Kampı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre on binlerce DEAŞ'lı teröristin tutulduğu El-Hol Kampı'nın güvenliğinden sorumlu SDG terör örgütü üyeleri toplu halde silahlarıyla birlikte firar etti. Zaman zaman olayların çıktığı kampta son olarak PKK/YGP’li teröristlerin de kışkırtmasıyla ayaklanma ve karışıklık çıktığı, yaşanan olaylar sırasında kampın güvenliğinden sorumlu teröristlerin sözde birlik komutanı dahil tamamının silahlarıyla birlikte firar ettiği belirlendi.
DEAŞ'LILARI SÖZDE KONTROL ALTINDA TUTUYORDU
Suriye’nin Haseke ilinde yer alan ve PKK/YPG’li teröristler tarafından kontrol edilen El-Hol Kampında, DEAŞ’lı teröristler aileleriyle birlikte tutuluyor. PKK/YPG’li teröristler tarafından kontrol edilen kampta, yoğun olarak kadınların ve çocukların da bulunduğu biliniyor. Kapasitesinin üzerinde bir yoğunluğa sahip olan kamptaki teröristlerin bir başka terör örgütü olan PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulması bir tehlike olarak görülüyor. Terör örgütü PKK/YPG ise Hol Kampı’ndaki varlığını “DEAŞ mensuplarını kontrol altında tutma” iddiasıyla gerekçelendirmeye çalışıyordu.
MİLİTANLARI ÜZERİNDE DENETİMİ KALMADI
Güvenlik kaynakları El-Hol kampı'nda yaşanan firarlar ve güvenlik açıkları ile ilgili olarak terör örgütü PKK/YPG’nin kendi militanları üzerindeki denetimini büyük ölçüde yitirdiğine ve örgütsel yapıda ciddi bir çözülme sürecinin başladığına dikkat çekti.
KAMPTA GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAMIŞLAR
- Kampın güvenliğini sağlayan örgüt üyelerinin kaçmasıyla birlikte PKK/YPG’nin kampta kontrolü sağlayamadığını gözler önüne serildi. Daha önce de kamptaki PKK/YPG’li teröristlerin para karşılığında DEAŞ’lı teröristlerin kaçışını sağladığı gündeme gelmişti. Yıl başından önce de 12 yabancı uyruklu DEAŞ teröristinin daha para karşılığında kamptan kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.