Hol Kampı’nı bırakıp kaçtılar

Suriye'de Şam yönetimi başlattığı operasyonla terör örgütü SDG'yi etkisiz hale getirmeye çalışırken, on binlerce DEAŞ'lı teröristin ailesinin bulunduğu Hol Kampı'nın güvenliğinden sorumlu olan SDG üyeleri toplu halde silahlarıyla birlikte firar etti. Güvenlik kaynakları Hol Kampı'nda yaşanan firarlar ve güvenlik açıkları ile ilgili olarak, terör örgütü PKK/YPG’nin kendi militanları üzerindeki denetimini büyük ölçüde yitirdiğine ve örgütsel yapıda ciddi bir çözülme sürecinin başladığına dikkat çekti. Halep'te Suriye ordusu ile SDG arasında çatışmalar devam ediyor. Şam yönetimi Halep'teki mahalleleri boşaltırken Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan El-Hol Kampı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre on binlerce DEAŞ'lı teröristin tutulduğu El-Hol Kampı'nın güvenliğinden sorumlu SDG terör örgütü üyeleri toplu halde silahlarıyla birlikte firar etti. Zaman zaman olayların çıktığı kampta son olarak PKK/YGP’li teröristlerin de kışkırtmasıyla ayaklanma ve karışıklık çıktığı, yaşanan olaylar sırasında kampın güvenliğinden sorumlu teröristlerin sözde birlik komutanı dahil tamamının silahlarıyla birlikte firar ettiği belirlendi.