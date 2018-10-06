Hollanda'da İslam karşıtı gösteri: Arbede çıktı

Hollanda'nın Utrecht kentinde İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami önünde yaptığı gösteri arbedeye neden oldu.

Hollanda'nın Utrecht kentinde İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami önünde yaptığı gösteri arbedeye neden oldu.

Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın düzenlediği gösteride İslam'a hakaret eden konuşmalarla provokasyon yapıldı. Grubun açıklamalarına bazı semt sakinlerinin tepki göstermesi sonrası arbede çıktı.

Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, güvenlik gerekçesiyle gösteriyi bir saat sonra iptal etti.

AA Hollanda'nın Utrecht kentinde İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami önünde yaptığı gösteri arbedeye neden oldu.

Arbede çıkmaması için caminin etrafında hazır bulunan HDV Ulu Cami Vakfı yetkilileri, Faslıların gittiği cami vakfının yöneticileri ve bir grup gönüllü Müslüman, gösteriye tepkide bulunanları yatıştırmak için çaba gösterdi.

Çok sayıda polisin hazır bulunduğu gösteride çıkan arbedede atılan cisimler sonucu bir üniversite öğrencisi hafif yaralandı. HDV Ulu Cami yöneticileri yaralanan öğrenciyi camiye alarak tedavisinde yardımcı oldu.

AA Hollanda'nın Utrecht kentinde İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami önünde yaptığı gösteri arbedeye neden oldu.

HDV Ulu Cami Vakfı Başkanı Yücel Aydemir, "Ulu Cami Vakfı ve Fas Camisi Vakfı yöneticileri ile Müslümanların provokasyona gelmemesi için caminin etrafında hazır bulunduk. PEGIDA hareketi mensuplarının gösteride İslam karşıtı açıklamaları maalesef bir grup Müslümanın provokasyona gelmesine sebep oldu ve arbede çıktı. 38 yıldır burada yaşıyorum ilk defa böyle birşey yaşadım." dedi.

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Bir grup Hollandalının camiye gelerek kendilerine destek olduğunu ifade eden Aydemir, polise yardımcı oldukları için Utrecht Emniyet Amiri'nin ve Utrecht Belediye Başkanının mesaj atarak cami yönetimine teşekkür ettiğini dile getirdi.