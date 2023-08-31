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Dünya

Idalia Kasırgası otoyoldaki araca takla attırdı: Bölgede acil durum ilan edildi

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde seyir halindeki bir araç, Idalia Kasırgası’nın etkisiyle takla atarak başka bir araca çarptı. O anlar saniye saniye kaydedilirken otomobilin görüntüleri sosyal medyada ve haber sitelerinde hızla yayıldı. Öte yandan ABD Başkan Joe Biden ise şiddetli fırtına nedeniyle Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti.

16:45 . 31/08/2023 Perşembe
IHA
Amatör kamerayla kaydedildi

Amatör kamerayla kaydedildi

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde seyir halindeki bir araç, Idalia Kasırgası’nın etkisiyle takla atarak başka bir araca çarptı. ABD Başkan Joe Biden ise Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti. ABD’de etkili olan Idalia Kasırgası hayatı felç etti. Güney Carolina eyaletine bağlı Goose Creek şehrindeki bir otoyolda ilerleyen seyir halindeki araç, kasırganın şiddetiyle takla attı. Araç daha sonra başka bir araca çarptı. O anlar başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güney Carolina’da acil durum ilan edildi

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us web sitesine göre kasırga nedeniyle Georgia’da yaklaşık 107 bin, Kuzey Carolina’da 33 bin, Güney Carolina’da ise 23 bin hane elektriksiz kaldı. ABD Başkan Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti. Böylece eyalete federal düzeyde yardımın önü açıldı.



#Idalia
#kasırga
#abd
#Joe Biden
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