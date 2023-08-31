Idalia Kasırgası otoyoldaki araca takla attırdı: Bölgede acil durum ilan edildi

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde seyir halindeki bir araç, Idalia Kasırgası’nın etkisiyle takla atarak başka bir araca çarptı. ABD Başkan Joe Biden ise Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti. ABD’de etkili olan Idalia Kasırgası hayatı felç etti. Güney Carolina eyaletine bağlı Goose Creek şehrindeki bir otoyolda ilerleyen seyir halindeki araç, kasırganın şiddetiyle takla attı. Araç daha sonra başka bir araca çarptı. O anlar başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.