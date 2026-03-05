İki tahmini de tutmuştu! Çinli profesör 'dünyayı bekleyen asıl felaket' diyerek uyardı: İşte ABD-İran savaşının tüyler ürperten 3. kehaneti

Petro-doların sonu, patlayan yapay zeka balonu ve çöken bir süper güç... Çinli Profesör Jiang Xueqin'e göre ABD'nin İran'la girdiği bu savaş, yalnızca Orta Doğu'yu değil, tüm Amerikan hegemonyasını haritadan silecek bir felaketin başlangıcı. Trump'ın seçim zaferini ve savaş kararını 2024'te nokta atışıyla tahmin eden uzman isim, ABD ekonomisinin bir "Ponzi şeması" gibi çökeceğini iddia ediyor. İşte ABD'nin "yenilmezlik" efsanesini bitirecek o stratejinin detayları...

Çinli profesör Jiang Xueqin

Jiang’a göre şu an iki ülke arasında tam anlamıyla bir yıpratma savaşı var ve masadaki güçlü taraf ABD değil, İran. Bunun en büyük nedeni ise dini motivasyon.

İranlıların bu çatışmayı "Büyük Şeytan'a karşı bir savaş" olarak gördüğünü belirten profesör, çok çarpıcı bir detaya dikkat çekiyor: Tahran, geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan 12 günlük çatışmada ABD ve İsrail’in saldırı kapasitesini en ince ayrıntısına kadar analiz etme fırsatı buldu. Üstelik yeni bir saldırıya hazırlanmak ve ABD’yi devirme stratejisini güçlendirmek için ellerinde tam 8 aylık bir süre vardı. Husiler, Hizbullah ve Hamas gibi vekil güçler artık Amerikan zihniyetini tam anlamıyla kavramış durumda.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN KABUSU

İran’ın hedefinde sadece Körfez’deki Amerikan üsleri yok; asıl hedef küresel ekonominin can damarları. Jiang’ın çizdiği tablo Körfez ülkeleri için tam bir varoluşsal tehdit:

Susuzluk tehlikesi: Tatlı su kaynağı olmayan Körfez ülkeleri, su ihtiyacının yüzde 60'ını arıtma tesislerinden karşılıyor. İran bu tesisleri vurursa, 10 milyon nüfuslu Riyad sadece iki hafta içinde tamamen susuz kalabilir.

Hürmüz Boğazı kozu: Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin gıdasının yüzde 90'ı bu boğazdan geçiyor. İran'ın boğazı kapatma kapasitesi, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Katar’ın doğrudan varlığını tehdit ediyor.

ABD EKONOMİSİNİ BEKLEYEN YAPAY ZEKA BALONU

Belki de analizin en can alıcı noktalarından biri burası. Çinli profesör, ABD ekonomisinin şu an tamamen yapay zeka yatırımları ve veri merkezleri tarafından desteklendiğini belirtiyor. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Büyük oranda Körfez ülkelerinden.

Jiang, Körfez ülkelerinin petrol satamaz hale gelmesi durumunda ABD'deki yapay zeka balonunun büyük bir gürültüyle patlayacağını öngörüyor. Uzman isme göre, aslında bir finansal "Ponzi şeması" olan tüm ABD ekonomisi de bununla birlikte çökecek.

MİLYON DOLARLIK FÜZELERE KARŞI DRONELAR

Programda ABD ve İsrail’in yaşadığı mühimmat (özellikle füze önleyici) kıtlığı da gündeme geldi. Jiang, ABD ordusunun 21. yüzyıl savaşlarına uygun tasarlanmadığını savunuyor. 50 bin dolarlık ucuz droneları düşürmek için milyon dolarlık füzeler harcamanın sürdürülemez olduğunu vurgulayan profesör, son 20 yıldır ABD hegemonyasını ayakta tutan o "yenilmezlik" havasının artık delindiğini ifade ediyor. Bu durum, petro-doların ve dolar tabanlı rezerv para birimi sisteminin de sonunun geldiğine işaret ediyor.

KARA HAREKATI KAÇINILMAZ MI?

Hava saldırılarıyla hiçbir zaman rejim değişikliği yapılamayacağını hatırlatan Jiang, önümüzdeki aylarda ABD üzerindeki "kara birliği gönderme" baskısının artacağını belirtiyor. "Körfez ülkeleri giderse petro-dolar da gider" diyen profesör, Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ın ABD'den İran tehdidini kökten bitirmek için kara harekatı talep edeceklerini kaydediyor.

TRUMP NEDEN SALDIRDI? KİBİR VE "RÜŞVET" İDDİASI

Tüm bu felaket tablosuna rağmen ABD bu savaşa neden girdi? Jiang, Trump yönetiminin savaşı özellikle istediğini iddia ediyor ve bunu iki nedene bağlıyor:

İmparatorluk kibri : Maduro’nun kaçırılması operasyonundaki başarı Trump'ta bir adrenalin patlamasına ve ordunun gücüne aşırı güven duymasına neden oldu. Jiang bunu, Hitler’in Avrupa’yı kolayca fethettikten sonra yenilmez olduğunu sanıp Sovyetler Birliği’ne saldırmasına ve Alman ordusunu yok etmesine benzetiyor.

Kişisel çıkar ve iç siyaset: Jiang’a göre ABD bu savaştan fayda sağlamasa da Trump kişisel olarak fayda sağlıyor. Çinli profesör, Suudilerin Jared Kushner'in şirketine yaptığı 2 milyar dolarlık yatırımı ve İsraillilerin Miriam Adelson aracılığıyla Trump'ın siyasi kariyerini finanse etmesini doğrudan "rüşvet" olarak nitelendiriyor.







