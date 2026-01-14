İki Türk iş adamı Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör Etiyopya'da öldürüldü

Etiyopya'ya turistik gezi için giden iki Türk iş insanı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Aynı kafiledeki iki Türk ise saldırıdan son anda kurtuldu.

Etiyopya'da turist olarak giden dört Türk vatandaşı gezi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda iş insanları Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör yaşamını yitirdi. Kafiledeki iki Türk ise son anda kurtuldu.

Açılan ateşte Türk kafilesinin Etiyopyalı şoförü de öldürüldü.





SALDIRI TUM ŞEHRİNİN KIRSALINDA YAŞANDI

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, olay hakkında bilgi verdi.

Baran, saldırının Etiyopya'nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesinde, Tum şehrine yakın kırsal kesimde, 12 Ocak sabah saatlerinde gerçekleştiğini, saldırı sonucunda Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör adlı iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförün yaşamını yitirdiğini bildirdi.





İKİ TÜRK SON ANDA KURTULDU

Büyükelçi Baran, saldırı sırasında dört Türk vatandaşının iki araçla seyahat ettiğini öndeki araçta bulunan iki Türk'ün son anda kurtulduğunu anlattı.

Baran, cenazelerin THY seferiyle Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

Büyükelçi Baran, saldırının gerçekleştiği bölgenin çok sayıda turist kafilesi tarafından ziyaret edildiğini kaydetti.

SALDIRI TURİSTLERİN EN ÇOK ZİYARET ETTİĞİ YERDE OLDU

Büyükelçi Baran, saldırının ardından Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'nın kendileriyle temasa geçtiğini anlattı.

Baran, olayın soruşturulduğunu ve bakanlıkların cenazelerin Addis Ababa'ya getirilmesi için görevlendirildiğini kaydetti.

Saldırının faillerinin bulunması için Etiyopya makamlarının yapacakları soruşturmanın sonuçlarının beklendiğini aktaran Baran, saldırının meydana geldiği bölgenin yılın her döneminde çok sayıda turist kafilesi tarafından ziyaret edildiğini, Türk turistlerin de bu ziyaretçiler arasında olduğunu söyledi.

Akbulak'ın cenaze namazı İstanbul'daki Şakirin Camisi'nde kılınacak.





AKBULAK'IN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Etiyopya'da yaşamını yitiren Akbulak'ın sahibi ortağı olduğu madencilik şirketi de bir açıklama yaptı.