İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Erdoğan'la görüşmemiz her zaman iyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti. Görüşme sonrası gazetecilerin 'Görüşme nasıldı?' sorusuna Boris Johnson "Her zaman iyi" cevabını verdi.

Haber Merkezi 21 Eylül 2021, 09:23 Son Güncelleme: 21 Eylül 2021, 09:38 AA