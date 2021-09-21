İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Erdoğan'la görüşmemiz her zaman iyi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

TÜRKEVİ'NDE GÖRÜŞTÜLER

New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki basına kapalı görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

JOHNSON: HER ZAMAN İYİ

Görüşme sonrası binadan ayrıldığı esnada gazetecilerin "Görüşme nasıldı?" sorusunu yöneltmesi üzerine İngiliz Başbakan, "Her zaman iyi" cevabını verdi.