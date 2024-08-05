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Dünya

İngiltere’de iç savaş manzaraları

İngiltere ve Kuzey İrlanda’da aşırı sağcıların bir haftadır devam eden şiddet olaylarındaki görüntüler iç savaşı andırıyor. Southport’ta başlayıp Sunderland ve Manchester’da devam eden olaylar Liverpool, Hull, Bristol, Blackpool, Preston, Blackburn ve Stoke-on-Trent gibi kentlere yayıldı. Southport’ta 3 çocuğun öldüğü bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcılar camilere saldırmış, solcu ve liberal gruplar ise “yeni hükümete karşı komplo kurulduğu” gerekçesiyle karşıt eylemler başlatmıştı.

04:00 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:16 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da hafta aşırı sağcıların hafta başından beri sürdürdüğü şiddet olaylarında, iç savaş manzaraları ortaya çıkıyor. Karşıt görüşlülerin çatıştığı olaylar sırasında çok sayıda polis yaralanırken 92 kişi gözaltına alındı. Southport'ta başlayıp Sunderland ve Manchester'da devam eden olaylar, Liverpool, Hull, Bristol, Blackpool, Preston, Blackburn ve Stoke-on-Trent gibi kentlerde de sürdü. İngiliz polisi olaylar sırasında Liverpool'da 23, Hull'da 20, Bristol'de 14, Blackpool, Preston ve Blackburn'de ise 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kuzey İrlanda Polisi, dün gece aşırı sağcıların bir cami çevresinde bir araya gelip bazı iş yerlerine zarar verdiği olayların ardından 2 kişinin gözaltına alındığını ilan etti.

MAHKEMELER FAZLA MESAİDE

İngiltere'de Polisten Sorumlu Devlet Bakanı Diana Johnson, Sky News'e yaptığı açıklamada, hükümetin aşırı sağcıların şiddet olayları karşısında her türlü adımı atacağını belirtti. Sorumluların, hızlı şekilde hapis ve yasaklama gibi gerekli cezaları alması konusunda Başbakan Keir Starmer'ın kararlı olduğunu aktaran Johnson, "Buna gerekiyorsa mahkemelerin 24 saat çalışması da dahil" ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise sokakların düzeninin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek sosyal medya şirketlerine de seslendi. Starmer, "İki büyük sosyal medya şirketine sesleniyorum. Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır." değerlendirmesini yaptı. Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başında yaşanan ve 3 çocuğun öldüğü bir bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi. Saldırının bir Müslüman göçmen tarafından yapıldığı iddiaları üzerine aşırı sağcılar, camilere ve Müslüman göçmenlere saldırdı.



#İngiltere
#İslamofobi
#Kuzey İrlanda
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