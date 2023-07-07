İngiltere'de öğretmenler bu hafta ikinci kez greve gitti

İngiltere
İngiltere'de hükümetle uzun süredir süregelen maaş artışı anlaşmazlığı nedeniyle on binlerce öğretmen bu hafta ikinci kez greve gitti.
Ülkede Ulusal Eğitim Sendikasına (NEU) üye öğretmenler, hükümetle ücret artışı konusunda aylardır devam eden anlaşmazlık nedeniyle geçen şubattan bu yana yedinci kez iş bıraktı.
Öğretmenler, hükümetle süregelen maaş artışı anlaşmazlığı nedeniyle 5 Temmuz Çarşamba günü de greve gitmiş ve protesto amacıyla binlerce kişi başkent Londra'da yürüyüş düzenlemişti.
Sendikalar hükümetin teklifini reddetti
İngiltere'deki devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin büyük çoğunluğuna, 2022-2023 yılı için yüzde 5'lik bir maaş artışı yapılmıştı.
İngiliz hükümeti ile sendikalar arasındaki yoğun görüşmelerin ardından hükümet bir defaya mahsus 1000 sterlinlik ek ödeme teklif etmişti.