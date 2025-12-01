İnsanı çamaşır gibi yıkayacak makine hizmete hazır

Çamaşır makinesi mantığıyla çalışan ürün kullanıcıların kapsülün içine uzanmasıyla yıkama işlemini başlatıyor. Kullanıcı sadece müzik seçiyor. Satışa sunan firmanın yetkilileri sadece bedeni değil ruhu da yıkamayı hedeflediklerini açıkladı. Cihaz temizlik işlemi boyunca kullanıcının kalp atışlarını ve hayati belirtilerini kaydediyor.