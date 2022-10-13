Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid oldu

Dünya

Arabuluculuk için rica ettik: Başarılı olan tek ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için gösterdiği çabayı desteklediklerini belirterek, "Gerçekçi yaklaşmak gerekirse şu ana kadar arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye’dir." dedi.