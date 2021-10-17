Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi Sünni bir ismi danışmanı yaptı
ORTADOĞU

İran Cumhurbaşkanı Reisi Sünni bir ismi danışmanı yaptı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Sünni-Kürt Abdusselam Kerimi'yi, Dini ve Mezhebi Azınlıklar ile Etnik Gruplardan Sorumlu Danışman olarak atadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi Sünni bir ismi danışmanı yaptı
​İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, ülkenin batısındaki Senedec ketni doğumlu Kerimi'yi danışmanı olarak görevlendirdi.

Arap dili ve edebiyatı alanında doktora yapan 1967 Senendec doğumlu Kerimi, kaymakamlık, rektörlük ve çeşitli devlet görevlerinin ardından Senendec İmam Şafii İslami İlimler İhtisas Merkezi'nin müdürlüğünü yaptı.

İRAN'IN ÖNDE GELEN SÜNNİ ALİMLERİNDEN

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Reisi'yi desteklediği bildirmişti. Sünni alimi telefonla arayan Reisi'nin "adaletin uygulanması, eşitsizlik ve ayrımcılığın giderilmesi yönünde sözler verdiği" belirtilmişti.

Aliyev’den ağır suçlama: İran, Karabağ’da uyuşturucu hattı kurdu
DÜNYA
Aliyev’den ağır suçlama: İran, Karabağ’da uyuşturucu hattı kurdu

Seçimlerin öncesinde İran Ehl-i Sünnet Ortak Düşünce Konseyi imzasıyla yayımlanan bildiride Reisi'nin desteklenmesinin uygun görüldüğü açıklanmıştı. İran Meclisinde 16 milletvekili bulunan Ehl-i Sünnet Grubu da 13 Haziran'da muhafazakar aday Reisi'yi destekleyeceğini duyurmuştu.

Yaklaşık 83 milyon kişinin yaşadığı İran'da resmi olmayan rakamlara göre, nüfusun yaklaşık 15 milyonunun Ehli Sünnet mezheplerine bağlı olduğu ifade ediliyor.

İran'daki Sünniler zaman zaman anayasal haklarının verilmesini talep etseler de devletin bu talepleri dikkate almadığı belirtiliyor.

Kafkaslar’da İran gerilimi
DÜNYA
Kafkaslar’da İran gerilimi

Ermenistan’a desteğini gizlemeyen İran’ın hedefinde Azerbaycan var
DÜNYA
Ermenistan’a desteğini gizlemeyen İran’ın hedefinde Azerbaycan var
Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.