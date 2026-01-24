Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran sınırına tampon bölge önerisi

İran sınırına tampon bölge önerisi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0024/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İran Sınır.
İran Sınır.

ABD, İran'a yönelik olası bir askeri müdahale hazırlığını sürdürüyor. Güvenlik kaynakları böyle bir senaryoda Türkiye'ye İran'dan yönelmesi muhtemel göç hareketine karşı her olasılığın masada tutulduğunu bildirdi. Kaynaklar, olası göç dalgalarına yönelik planlamaların oluşturulduğunu belirterek “Olası müdahale durumunda Türkiye, İran sınırında tampon bölge oluşturulmasını talep edecektir. Gelecek göç dalgası Suriye'den de fazla olacağı için böyle bir yöntem istenecektir” bilgisini verdi. Suriye'deki cezaevlerinde tutulan DEAŞ’lıların da kendi ülkelerine gönderilmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.



#İran
#Ortadoğu
#politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika Balıkesir, Bursa, İzmir, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 24 Ocak AFAD son depremler