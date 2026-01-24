İran sınırına tampon bölge önerisi

ABD, İran'a yönelik olası bir askeri müdahale hazırlığını sürdürüyor. Güvenlik kaynakları böyle bir senaryoda Türkiye'ye İran'dan yönelmesi muhtemel göç hareketine karşı her olasılığın masada tutulduğunu bildirdi. Kaynaklar, olası göç dalgalarına yönelik planlamaların oluşturulduğunu belirterek “Olası müdahale durumunda Türkiye, İran sınırında tampon bölge oluşturulmasını talep edecektir. Gelecek göç dalgası Suriye'den de fazla olacağı için böyle bir yöntem istenecektir” bilgisini verdi. Suriye'deki cezaevlerinde tutulan DEAŞ’lıların da kendi ülkelerine gönderilmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.