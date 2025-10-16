İranlı Sünni alime suikast

Olay önceki gün saat 20:30 civarında İslambey Mahallesi’nde gerçekleşti. Saldırı sonrası yakınları, Şeyh Mesud’un sevilen ve gençler arasında saygı gören biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Nazari’nin İran’da yaklaşık 20 ay hapis yattığı ve saldırının İran rejiminin tetikçileri tarafından düzenlenmiş olabileceği yönünde şüphelerin olduğu ifade edildi.

Şeyh Mesud, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca herhangi bir koruma talebinde bulunmadı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT yetkilileri, saldırıyla ilgili kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Olay yerindeki güvenlik kamera görüntüleri ve şüphelilerin tespiti için telefon baz kayıtları detaylı şekilde analiz ediliyor. Şu anda soruşturma devam ediyor, saldırının nedeni ve failleri hakkında çalışmalar sürüyor.