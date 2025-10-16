Yeni Şafak
İranlı Sünni alime suikast

Haber Merkezi
04:0016/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Şeyh Mesud Nazari
İranlı Sünni alim Şeyh Mesud Nazari, İstanbul Arnavutköy’de silahlı saldırıya uğradı. Yatsı namazı sonrası evine giderken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlanan Nazari hayatını kaybetti. Nazari’nin, Tahran rejiminin tetikçileri tarafından öldürülmüş olabileceği belirtiliyor.

İran’ın Sünni alimlerinden Şeyh Mesud Nazari, kısa süre önce geldiği İstanbul’da, Arnavutköy’de yatsı namazı sonrası evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Boynundan ve göğsünden aldığı üç kurşunla hayatını kaybetti.


İRAN'DA 20 AY HAPİS YATTI

Olay önceki gün saat 20:30 civarında İslambey Mahallesi’nde gerçekleşti. Saldırı sonrası yakınları, Şeyh Mesud’un sevilen ve gençler arasında saygı gören biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Nazari’nin İran’da yaklaşık 20 ay hapis yattığı ve saldırının İran rejiminin tetikçileri tarafından düzenlenmiş olabileceği yönünde şüphelerin olduğu ifade edildi.


KORUMA TALEBİ YOK

Şeyh Mesud, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca herhangi bir koruma talebinde bulunmadı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT yetkilileri, saldırıyla ilgili kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Olay yerindeki güvenlik kamera görüntüleri ve şüphelilerin tespiti için telefon baz kayıtları detaylı şekilde analiz ediliyor. Şu anda soruşturma devam ediyor, saldırının nedeni ve failleri hakkında çalışmalar sürüyor.


#İran
#din adamı
#İstanbul
#cinayet
