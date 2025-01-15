Irkçı AfD CHP'yi örnek alıyor

Yaklaşan 23 Şubat 2025 Almanya Genel Seçimleri öncesi büyük bir kışkırtma yaşandı. Yapılan kamuoyu araştırmalarında büyük bir çıkış yapması beklenilen Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD), yabancılara, özellikle de Müslümanlara ait posta kutularına uçak bileti biçiminde kartlar atarak yabancıların‚ ‘Sürgün edilecekleri’ tehdidinde bulundu.

Özellikle Güney Almanya şehirlerinde posta kutularına atılan uçak bileti formundaki sözde seçim duyurularında‚ ‘Sınır Dışı Bileti-Yasa Dışı Göçmen-Tek Yön-Uçuş Tarihi 23 Şubat-Almanya’dan Güvenli Bir Ülkeye-Biniş Saati 08.00-18.00’ ibareleri yer aldı.

NAZİ PROPAGANDASI

Toplumun tüm kesimlerinden büyük tepki toplayan sözde biletler Hitler diktatörlüğü döneminin propaganda biletlerinden esinlendiği için ülkede ciddi tartışmalar başlattı. AfD’nin ‘Nazi geleneğini devam ettirdiği‘ görüşünü savunanlar o döneme ait Yahudileri Filistin’e sürme çağrısı yapan Nazi propaganda afişlerini gündeme getirdiler.

HAYDİ KUDÜS’E

1940’lı yıllara ait bu propaganda afişlerinde ‘Kudüs’e Bedava Bilet-Tüm Alman tren istasyonlarından tek yön için geçerlidir. Dördüncü Sınıf’ ifadeleri yer alıyordu. Yine aynı döneme ait Köln Karnaval kortejlerinde de Filistin’e temsili Yahudi sürgününe ait resimler sosyal medya gündemine oturdu. Musevileri at arabalarında Almanya’dan sürülürken hicveden bu resimlerde ‘Köln-Kudüs-Sona kalanlar da gidiyor‘ ve ‘Yahudiler ülkenize gidin. Çünkü burada hemen belli oluyorsunuz’ gibi ifadeler yer alıyordu.

Almanların hafızalarında Hitler diktatörlüğünü çağrıştıran AfD’nin bu provokasyonunun etkileri merak edilirken, olayın yargıya taşınması bekleniyor. Alman Sol Parti (Linke) milletvekili adayları yaptıkları açıklamalarda AfD’nin derhal yasaklanması çağrısında bulundular.

İKİNCİ PARTİ KONUMUNDA

Almanya’da son kamuoyu araştırmalarına göre Hıristiyan Birlik Partileri yüzde 32, AfD yüzde 22, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD yüzde 16, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Yeşiller yüzde 13 oy potansiyeline sahip.

AfD’nin seçim kampanyası özellikle Müslüman ülkelerden gelen sığınmacıları hedef alsa da tarihsel temelleri olması nedeni ile Yahudi düşmanlığı iddialarını da gündeme taşıdı.

Sözde uçak biletlerinin dağıtıldığı Baden Würtemberg Eyaleti Devlet Güvenlik Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, adli makamların da harekete geçtiği bildirildi.

‘Sürgün Bileti’ adı verilen kışkırtmanın siyasi çevrelerde şoka neden olduğu yorumu yapılırken biletlerin 30 bin adet bastırıldığı öğrenildi. AfD yetkilileri biletlerin yabancıları hedef aldığı savunmasını yaparken, Alman vatandaşı yabancıları kapsamadığı değerlendirmesinde bulundular.

CHP DE OTOBÜSLE GÖNDERECEK

CHP’liler de Esed kaçtıktan sonra Suriyelilere “tek yönlü” bilet almayı teklif etmişti. Bunlardan biri olan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Suriyelilere, “Size yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize başvurabilirsiniz” demişti. CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış da belediyeden Suriye’ye tek taraflı otobüs seferleri düzenlenmesini istemişti.







