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Dünya

İspanya'da KDV indirimleri yetmedi: Artış yüzde 16'yı aştı

İspanya'da 2023 yılının başından itibaren uygulanmaya başlanan temel gıda ürünlerindeki KDV indirimine rağmen şubat ayında gıda ürünlerindeki fiyat artışının yüzde 16,6 ile rekor seviyeye ulaştığı aktarıldı. Bu zamana kadar tespit edilen en yüksek artışın da şubat ayında olduğu belirtildi.

16:12 . 14/03/2023 Salı
AA
İspanya'da gıda fiyatları tavan yaptı

İspanya'da gıda fiyatları tavan yaptı

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.


INE, enflasyonun şubatta yıllık yüzde 6 olduğunu duyururken, gıda fiyatlarındaki yüzde 16,6'lık artış dikkati çekti.


Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta bir önceki aya göre ise yüzde 0,9 yükseldi. TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 5,9 artış kaydetmişti.



İspanya'da şimdiye kadar gıda fiyatlarında tespit edilen en yüksek artışın şubat ayında olduğu belirtildi.


Şubat 2022'ye göre kıyaslama yapıldığında 1 yıl içinde en çok fiyat artışının olduğu ürünler arasında, yüzde 52,6 ile şeker, yüzde 30'u aşan artış ile tereyağı, zeytinyağı ve süt öne çıktı.


Sol koalisyon hükümeti, halkın yüksek enflasyondan en az şekilde etkilenmesini sağlamak için 1 Ocak'tan itibaren temel gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı almış, ekmek, un, süt, yumurta, meyve, sebze, peynir ve baklagillerde yüzde 4 olan KDV oranı kaldırılıp, makarna, ayçiçek ve zeytinyağındaki KDV ise yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilmişti.



Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü (OCU), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, fiyat artışlarının İspanyolların alışveriş sepetine yıllık 924 avroluk ekstra maliyeti olduğunu belirterek, hükümete acil yeni önlemler alması çağrısını yaptı.


#İspanya
#KDV
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#fiyat
#artış
#gıda
10 dakika önce
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İspanya'da KDV indirimleri yetmedi: Artış yüzde 16'yı aştı
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