İspanya'da maden faciası

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Degana yerleşim yerindeki kömür maden ocağında meydana gelen kazada en az 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Asturias özerk yönetimi Acil Servis kurumunun verdiği bilgilerde, Degana'daki bir kömür madeninde yerel saat ile dün sabah 09.30'da (TSİ 10.30) patlama meydana geldiği ve en az iki kişinin öldüğü belirtildi. Asturias özerk yönetim hükümeti sözcüsü de patlama sırasında maden işçilerinin grafit üretimi için bir mineral üzerinde izinli çalışma yürüttüğünü kaydetti.