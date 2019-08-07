​İsrail Gazze'yi seçim vaadi olarak kullanıyor

Gazze şeridindeki iki büyük saldırı sırasında 2012 ve 2014 yıllarında İsrail ordusunda Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Benny Gantz; yerleşim yerlerini genişletmeyi ve Hamas liderliğini de bitireceğini vaaddetti.

Haaretz'e göre Gantz'ın vaatleri daha da şahin bir çizgiye ilerledi. Haberde parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre erken seçimde sağ seçmenin oyuna talip olan Gantz'ın savunma konusundaki söylemini keskinleştirmeye karar verdiği belirtildi.

Gantz, "Caydırıcılığın aşınmasına izin vermeyeceğiz, bir dahakine burada (Gazze şeridi) bir şey olduğunda bunun son olacağından emin olun" diyerek Hamas'ı tehdit etti.

İsrail'de erken seçim

İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidiyor. Bu kararın sebebiyse seçimi kazanan Netanyahu'nun askerlik konusunda Ultra Ortodoks ve seküler kanadı uzlaştıramamış olmaması.

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