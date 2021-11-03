Dünya İsrail güçleri Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor
ORTADOĞU

İsrail güçleri Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor

İsrail, El Halil kentinde bulunan Filistinlilere ait bir evi hedef alarak yıkım çalışmalarına başladı. Mağdur olan ve evlerinden çıkarılan bölge sakinleri, yerel ve uluslararası kurumlara işgal çalışmalarının durdurulması konusunda yardım çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
İsrail güçleri Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail, El Halil kentinde yaşayan İsmail El Nawara isimli bir Filistinliye ait tek katlı 150 metrekarelik bir evi izin almaksızın, yeni bir bina yapılacağı gerekçesiyle yıkım çalışmalarına başladı.

AA

İsrail Koruma ve Dayanıklılık Komitelerinin koordinatörü Fouad Al-Amur yıkım çalışmalarına yönelik, "Bugün İsrail askerleri İsmail El Nawara isimli bir Filistinliye ait, 10 kişilik bir aileden oluşan 150 metrekarelik bir evi yıktı. İşgal güçlerinin Filistinlilerin topraklarına sahip olmamalarına rağmen saldırılara ve evlerini yıkmaya devam ediyor" dedi.

AA

Mağdur olan ve evlerinden çıkarılan bölge sakinleri, yerel ve uluslararası kurumlara işgal çalışmalarının durdurulması konusunda yardım çağrısında bulundu.

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