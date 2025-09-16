İsrail ordusunda ruhsal çöküş

Raporda, 99 askerin ampute olduğu, 24 askerin kalıcı olarak engelli duruma düştüğü, 16 askerin felç olduğu ve 56 askerin yüzde 100’ü aşan bir engellilik halinde olduğu bilgisi verildi. Öte yandan, Haaretz gazetesinde dün yayınlanan haberde, İsrail askerlerinin Gazze’de görev yapmaktan kaçma durumlarının kontrolden çıktığı belirtildi. Binlerce askerin görevden kaçtığına işaret edilen haberde, bu kaçışın artık genel bir duruma dönüştüğü kaydedildi. Nizami askerler ve keskin nişancılar tarafından hazırlanan bir bildiriye de haberde yer verildi. Bildiride askerler, içine girdikleri ruhsal bunalımlar nedeniyle görev yapmayacaklarını ilan ederken, “Gazze’deki yardım dağıtım noktalarında belirsiz sınırlar çizerek bu sınırları geçenleri vuruyoruz. Aralarında çocukların olduğu birçok kişiyi vurduk” itirafını yaptı.