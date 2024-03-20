İsrail Refah’a da saldırdı

Terör devleti İsrail, en az 32 bin kişiyi öldürdüğü Gazze’de soykırım savaşını sürdürürken, Filistin Dışişleri Bakanlığı, terör devletinin, Filistinlilerin son sığınağı olan Refah kentine saldırıyı uluslararası kamuoyunun baskısına rağmen sessizce başlattığını açıkladı. Gazze’nin en güneyinde olan 64 kilometrekarelik kentte, kuzeyde İsrail saldırılarından kaçarak sığınan yaklaşık 1.5 milyon Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor. Başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere çok sayıda uluslararası aktör, İsrail’in kente saldırması halinde kıyım yaşanacağını, bu yüzden Refah’a saldırıya karşı olduklarını açıkladı. Buna karşılık İsrail haftalardır kenti kenti bombalayarak binlerce kişiyi öldürdü.

SİSTEMATİK VE YIKICI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor" ifadesine yer verildi. Açıklamada, İsrail’in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, "İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi" denildi.

ULUSLARARASI ÇAĞRILARI HİÇE SAYDI

İsrail’in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden 15 Mart’ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Refah kentinin güneyine muhtemel bir askeri operasyon planını onayladığı duyurulmuştu. Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın ateşkes ve esir takasını içeren teklifini reddetmiş ve Refah’a saldırı için hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştu.

YİNE SİVİLLERİ VURDU

Diğer yandan İsrail savaş uçaklarının, dün gece Refah kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Refah şehrinin Musbih, Hirbetu'l Ades ve El-Cenine mahallelerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Yaralılar bölge hastanelerine nakledilirken, hastanede tedavi şartlarının yetersiz olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

İnsani yardım ekiplerine bomba: 23 ölü

İsrail ordusunun, Gazze’deki Kuveyt Kavşağında insani yardımlara eşlik eden yerel ekipleri hedef aldığı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Akşam saatlerinde gerçekleşen katliamda ilk belirlemelere göre, en az 23 kişi öldürüldü. Terör devleti İsrail güçleri, daha önce de Kuveyt Kavşağı bölgesinde çok sayıda katliama imza atmıştı.







