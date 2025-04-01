İsrail'de ‘Katargate' soruşturması: Netanyahu ifade verdi

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun, ‘Katargate' soruşturması kapsamında ifade verdiği bildirildi. Netanyahu soruşturmayı, ‘siyasi cadı avı' olarak nitelerken, iki danışmanının gözaltına alınması için de ‘rehin alma' ifadesini kullandı.
İsrail, Binyamin Netanyahu'nun, ‘Katargate' soruşturması kapsamında ifade verdiğini bildirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yakın çalışma arkadaşlarının Katar'dan para aldığı iddialarına dayanan ve 'Katargate' olarak adlandırılan olaya ilişkin ifade verdi. Başbakanlıkta ifadesi alınan Netanyahu'nun şüpheli değil, tanık sıfatıyla ifadesine başvurulduğu belirtildi.
Netanyahu soruşturmayı, ‘siyasi cadı avı' olarak nitelerken, iki danışmanının gözaltına alınması için de ‘rehin alma' ifadesini kullandı.