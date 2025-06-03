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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda cami hasar aldı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda cami hasar aldı

19:443/06/2025, الثلاثاء
AA
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İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu Gazze Şeridi'nde bir cami ve mezarlık hasar aldı
İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu Gazze Şeridi'nde bir cami ve mezarlık hasar aldı

İsrail ordusunun Deyr Belah kentine düzenlediği saldırı sonucu El-Ensar Cami ağır hasar aldı. Bölgeye gelen bazı Filistinliler saldırının ardından incelemede bulundu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda El-Ensar Cami ağır hasar aldı.

Saldırı sonucu caminin çevresinde bulunan mezarlık da büyük oranda tahrip oldu. Bazı Filistinliler saldırının düzenlendiği bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Saldırı sonucu ağır hasar alan cami


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