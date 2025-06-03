İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda cami hasar aldı

İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu Gazze Şeridi'nde bir cami ve mezarlık hasar aldı
İsrail ordusunun Deyr Belah kentine düzenlediği saldırı sonucu El-Ensar Cami ağır hasar aldı. Bölgeye gelen bazı Filistinliler saldırının ardından incelemede bulundu
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda El-Ensar Cami ağır hasar aldı.
Saldırı sonucu caminin çevresinde bulunan mezarlık da büyük oranda tahrip oldu. Bazı Filistinliler saldırının düzenlendiği bölgeye gelerek incelemede bulundu.
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