İsrail'in kanlı planı ifşa oldu: Emekli ABD'li general tek tek anlattı işte kara katliamının detayları

İşgalci İsrail günlerdir Gazze'ye ölüm kusuyor. Ayrım gözetmeksizin sivilleri katleden İsrail'in kara harekatını genişleteceği duyurulurken Emekli ABD'li General Robert Abrams, İsrail'in karadan yürüteceği kanlı planını anlattı.

Robert Abrams, İsrail'in Hamas'ı yok etmeyi amaçladığı ancak bunu yaparken Sivillerin hayatını korumayacağını açık açık belirtti. Bunu ' Filistinlilerin hayatlarını koruma misyonu neredeyse imkansız' sözleri ile belirtti.

ABC News'a konuşan Abrams, İsrail'İn Hamas'a karşı bir kuşatma savaşı yürüteceğini belirtti. İsrail'in rehineleri hedef almamaya çalıştıklarını iddia eden Abrams, Hamas'ın savunmasının son yıllarda gördükleri hiçbir şeye benzemediğini söyledi.

Abrams, "Bu çok zor bir görev olacak ve önümüzdeki günlerde planlarının nasıl sonuç vereceğini görmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in karadan yürüteceği katliamın taktiklerini yazan Financial Times ise, İsrail'in Hamas'a karşı ateş gücünü en üst düzeye çıkardığını ve kendi kayıplarını azaltmak için harekete geçtiğini yazdı.









İsrail'in başka bir ülkenin savaşa girmesinden endişe etiği yazılan haberde, İsrail'in tam ölçekli bir işgal değil beklenenden küçük adımlar ile kara birliklerine havadan da destek sağlayarak ilerlediği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Tümeni eski komutan yardımcısı Amir Avivi, "Hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz" dedi. "Askerlerimiz manevra yaparken biz bunu devasa toplarla yapıyoruz, üstümüzde 50 uçak hareket eden her şeyi yok ediyor." dedi.

İsrail'in kara operasyonlarının 6 ay ile bir yıl sürmesinin beklendiği yazılan haberde, İsrail'in Hamas'ı tamamen bitiremeyeceği belirtildi.











