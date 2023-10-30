|
Dünya

İsrail'in kanlı planı ifşa oldu: Emekli ABD'li general tek tek anlattı işte kara katliamının detayları

Katil İsrail 24 gündür Gazze'ye ölüm kusarken kısmi kara harekatına da başladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada kara harekatının genişletileceği bildirilirken Emekli ABD'li General Robert Abrams, İsrail'in karadan yürüteceği kanlı planını anlattı. Abrams, bunun bir kuşatma savaşı olacağını bildirirken, Financial Times, katliamın taktiklerini yazdı.

13:36 - 30/10/2023 Pazartesi
Diğer
Kanlı planları ifşa oldu

Kanlı planları ifşa oldu

İşgalci İsrail günlerdir Gazze'ye ölüm kusuyor. Ayrım gözetmeksizin sivilleri katleden İsrail'in kara harekatını genişleteceği duyurulurken Emekli ABD'li General Robert Abrams, İsrail'in karadan yürüteceği kanlı planını anlattı.

Robert Abrams, İsrail'in Hamas'ı yok etmeyi amaçladığı ancak bunu yaparken Sivillerin hayatını korumayacağını açık açık belirtti. Bunu ' Filistinlilerin hayatlarını koruma misyonu neredeyse imkansız' sözleri ile belirtti.

ABC News'a konuşan Abrams, İsrail'İn Hamas'a karşı bir kuşatma savaşı yürüteceğini belirtti. İsrail'in rehineleri hedef almamaya çalıştıklarını iddia eden Abrams, Hamas'ın savunmasının son yıllarda gördükleri hiçbir şeye benzemediğini söyledi.

Abrams, "Bu çok zor bir görev olacak ve önümüzdeki günlerde planlarının nasıl sonuç vereceğini görmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in karadan yürüteceği katliamın taktiklerini yazan Financial Times ise, İsrail'in Hamas'a karşı ateş gücünü en üst düzeye çıkardığını ve kendi kayıplarını azaltmak için harekete geçtiğini yazdı.



İsrail'in başka bir ülkenin savaşa girmesinden endişe etiği yazılan haberde, İsrail'in tam ölçekli bir işgal değil beklenenden küçük adımlar ile kara birliklerine havadan da destek sağlayarak ilerlediği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Tümeni eski komutan yardımcısı Amir Avivi, "Hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz" dedi. "Askerlerimiz manevra yaparken biz bunu devasa toplarla yapıyoruz, üstümüzde 50 uçak hareket eden her şeyi yok ediyor." dedi.

İsrail'in kara operasyonlarının 6 ay ile bir yıl sürmesinin beklendiği yazılan haberde, İsrail'in Hamas'ı tamamen bitiremeyeceği belirtildi.




#gazze
#israil
#filistin
#abd
#kara saldırısı
5 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kamer Suresi 45. ayeti neyi anlatıyor?