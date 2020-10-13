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Dünya İsrailli yetkililerden Batı Şeriadaki yola ırkçı tabela Araplar için giriş tehlikelidir
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İsrailli yetkililerden Batı Şeria’daki yola ırkçı tabela: Araplar için giriş tehlikelidir!

İsrailli yetkililer Batış Şeria'da yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim birimine giden yola "Araplar için giriş tehlikelidir" yazılı tabela yerleştirildi. Gelen tepkiler üzerine küstah ifadelerin yer aldığı tabela kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Irkçı tabela gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.
Irkçı tabela gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

İsrailli yetkililer Batı Şeria'da yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim birimine giden yola küstah ifadelerin yer aldığı bir tabela yerleştirdi.

Irkçı tabelada İbranice, Arapça ve İngilizce "Bu yol Yitzhar’a gider. Araplar için giriş tehlikelidir" mesajı yazılıydı.

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI

Irkçı tabela, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve gelen tepkiler üzerine İsrail güçleri tabelayı kaldırdı.

İsrail Milletvekili Yair Golan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Olmak istediğimiz bu mu? Irkçı bir devlet mi?" sözleriyle tabelaya tepki gösterdi.

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