İstihbarat başarısı değil kitle imha silahı

Katilin sesi The New York Times

Terör devleti İsrail'in bölge ülkelerini ya da siyasi isimleri hedef alan suikast ve saldırılarını dünyaya detaylarıyla duyurma misyonunu Amerikan The New York Times gazetesinin üstlendiği görülüyor. Yakın zamanda Hamas siyasi lideri İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikastla öldürülmesine ait detay bilgiler, dünya medyasında ilk kez the New York Times gazetesinde yayınlandığı biliniyor. Son olarak İsrail ve Hizbullah tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadan Amerika mahreçli gazete, çağrı cihazlarının saldırı için nasıl modifiye edildiğini tüm detaylarıyla duyurdu.