İstihbaratın saldırılardan İngiltere ve BAE'yi sorumlu tuttuğu Somali'de Türkler yine hedefte

Türkiye ve Somali arasında, 2016'nın haziran ayından itibaren ilişkiler yeni bir aşamaya geçti.
Haziran 2016'dan itibaren Türkiye ile ilişkileri yoğunlaştıran Somali'de, terör örgütlerinin saldırıları sıklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti çerçevesinde son durağı olan Mogadişu'da Türkiye ve Somali heyetleri arasında 9 anlaşma imzalandı.
Türkiye'nin en büyük üssü Somali'de
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin artmasına paralel olarak, askeri noktada da işbirliğine gidildi. Somali polisi ve askeri güçlerine Türkiye tarafından eğitim verilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtdışındaki en büyük üssü Somali'ye kuruldu.
Bölgede gücünü günden güne artıran Somali yönetimi, 2016'dan bu yana sistematik bir şekilde terör örgütlerinin hedefi oldu.
2019'un son aylarında Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda, aralarında 2 Türk'ün de olduğu 90 sivil hayatını kaybetti.
Yaralılar Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi. Sağlık Bakanlığı, Somali'nin yarasını sarmak üzere harekete geçti.
Saldırıyı üstlenen terör örgütü Eş Şebab, hedefinin ülkedeki Türkler olduğunu açıkça duyurdu. Örgüt, saldırı sonrası yaptığı açıklamada ‘Somalilileri değil Türkleri hedeflediğini’ bildirdi.
Terör örgütü Eş Şebab 18 Ocak 2020'de düzenlediği son saldırıda yine Türkleri hedef aldı. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 6'sı Türk 15 kişi yaralandı. Yaralalılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
'Yabancı bir ülke tarafından planlandı'
Somali'yi kana bulayan Eş Şebab'ın düzenlediği saldırılarda oklar BAE ve İngiltere'yi gösteriyor. Somali istihbarat örgütü NISA, 2019'un son aylarında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, kanlı eylemin yabancı bir ülke tarafından planlandığı belirtilmiş ve BAE işaret edilmişti.
İngiltere'nin çıkarları açısından önemli
'Afrika boynuzu' olarak nitelendirilen kritik bölgede stratejik öneme sahip olan Somali üzerinde İngiltere'nin de hegemonya oluşturmak için faaliyet yürüttüğü biliniyor.