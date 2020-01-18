İstihbaratın saldırılardan İngiltere ve BAE'yi sorumlu tuttuğu Somali'de Türkler yine hedefte

Somali'de terör örgütlerinin düzenlediği saldırılarda aralarında Türklerin de olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Türkiye ve Somali arasında, 2016'nın haziran ayından itibaren ilişkiler yeni bir aşamaya geçti.

Haziran 2016'dan itibaren Türkiye ile ilişkileri yoğunlaştıran Somali'de, terör örgütlerinin saldırıları sıklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti çerçevesinde son durağı olan Mogadişu'da Türkiye ve Somali heyetleri arasında 9 anlaşma imzalandı.

DÜNYA Somali Türkiye’yle yeniden doğuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mogadişu ziyareti sırasında Türkiye - Somali arasında çeşitli alanlarda 9 anlaşma imzalandı.

Türkiye'nin en büyük üssü Somali'de

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin artmasına paralel olarak, askeri noktada da işbirliğine gidildi. Somali polisi ve askeri güçlerine Türkiye tarafından eğitim verilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtdışındaki en büyük üssü Somali'ye kuruldu.

OYNAT 00:45 Türkiye'nin en büyük askeri üssü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında ilk ziyaretinin adından her şeyin değiştiği Somali'de 30 Eylül 2017'de askeri alanda yepyeni bir adım atıldı ve Türkiye'nin en büyük askeri üssü başkent Mogadişu'da açıldı. Üssün açılışının birinci yıldönümünde, Türk askerlerinden eğitim alan Somali askerleri ülkelerine hizmet etmek için hazır.





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Bölgede gücünü günden güne artıran Somali yönetimi, 2016'dan bu yana sistematik bir şekilde terör örgütlerinin hedefi oldu.

DÜNYA İlk mezunlar

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2019'un son aylarında Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda, aralarında 2 Türk'ün de olduğu 90 sivil hayatını kaybetti.

OYNAT 00:00 Somali'de bombalı saldırı Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. En az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. BiP'te paylaş

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Yaralılar Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi. Sağlık Bakanlığı, Somali'nin yarasını sarmak üzere harekete geçti.

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Saldırıyı üstlenen terör örgütü Eş Şebab, hedefinin ülkedeki Türkler olduğunu açıkça duyurdu. Örgüt, saldırı sonrası yaptığı açıklamada ‘Somalilileri değil Türkleri hedeflediğini’ bildirdi.

DÜNYA Somali’ye yardım eden hedef oluyor

Terör örgütü Eş Şebab 18 Ocak 2020'de düzenlediği son saldırıda yine Türkleri hedef aldı. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 6'sı Türk 15 kişi yaralandı. Yaralalılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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DÜNYA Türk müteahhitlere bombalı saldırı: 2 Türk vatandaşının durumu ciddi

DÜNYA Somali'den ağır suçlama

'Yabancı bir ülke tarafından planlandı'

Somali'yi kana bulayan Eş Şebab'ın düzenlediği saldırılarda oklar BAE ve İngiltere'yi gösteriyor. Somali istihbarat örgütü NISA, 2019'un son aylarında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, kanlı eylemin yabancı bir ülke tarafından planlandığı belirtilmiş ve BAE işaret edilmişti.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed

İngiltere'nin çıkarları açısından önemli

'Afrika boynuzu' olarak nitelendirilen kritik bölgede stratejik öneme sahip olan Somali üzerinde İngiltere'nin de hegemonya oluşturmak için faaliyet yürüttüğü biliniyor.