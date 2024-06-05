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Dünya

İsveç'te çete hesaplaşmaları artıyor: Ödüllü rapçi C.Gambino silahlı saldırıda öldürüldü

İsveç'in tanınmış rap şarkıcılarından Grammy ödüllü C. Gambino gerçek adıyla Karar Ramada, İsveç'in Göteborg şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin, cinayete ilişkin Göteborg'da bir adrese baskın düzenleyip birkaç kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

15:47 - 5/06/2024 Çarşamba
AA
C.Gambino, geçtiğimiz ay Yılın Hip-Hop Sanatçısı dalında Grammy ödülünü kazanmıştı.
C.Gambino, geçtiğimiz ay Yılın Hip-Hop Sanatçısı dalında Grammy ödülünü kazanmıştı.

Expressen gazetesinin haberine göre, gerçek adı Karar Ramadan olan 26 yaşındaki sanatçı, dün gece geç saatlerde Göteborg'daki Selma Lagerlofs Meydanı yakınlarındaki bir otoparkta yaralı olarak bulundu. Silahla yaralandığı belirlenen genç sanatçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

7 kurşun izi

İsveç'in tanınmış sanatçılarından olup ülkenin prestijli ödülü Grammi'de "Yılın Hip Hop Sanatçısı" seçilen C. Gambino'nun aracının bulunduğu otoparkın kapısında, 7 kurşun izi tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aracını park ederken saldırıya uğradı

Bir polis yetkilisi, C. Gambino'nun bölgede yaşadığını ve aracını park etmeye geldiği sırada saldırıya uğradığını söyledi.

Polis sözcüsü Annika Laag ise "Mümkün olduğunca çok sayıda tanıktan bilgi toplamaya çalışıyoruz ve teknik soruşturma üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Gözaltına alınanlar var

Polis ekiplerinin, cinayete ilişkin Göteborg'da bir adrese baskın düzenleyip birkaç kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsveç'te çete hesaplaşmaları artıyor

İsveç basınındaki haberlerde, polisin, cinayetin Göteborg'daki çete hesaplaşmasıyla bağlantısını araştırdığı ifade edildi.

  • İskandinav ülkesi İsveç'te uzun süredir organize suç şebekeleriyle de bağlantılı olan silahlı şiddet olaylarındaki artış dikkati çekiyor.


#C. Gambino
#Grammy
#İsveç
#silahlı saldırı
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