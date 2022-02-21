Dünya İtalyanın Avustralya Büyükelçisinin feci ölümü Evinin balkonundan düştü
AVRUPA

İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi'nin feci ölümü: Evinin balkonundan düştü

İtalya'nın Kanberra Büyükelçisi Francesca Tardioli, tatil için gittiği ülkesindeki konutunun balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
İtalyanın Avustralya Büyükelçisinin feci ölümü: Evinin balkonundan düştü
Francesca Tardiol

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, birkaç günlük tatilini geçirmek üzere memleketi Foligno kentinde bulunan Büyükelçi Tardioli, dün akşam konutunun balkonundan düştü. Tardioli, hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Olayla ilgili İtalyan jandarmasının soruşturmasının sürdüğü, yapılan ilk incelemeler sonucunda, Tardioli'nin dengesini kaybederek balkondan düştüğü kaydedildi.

57 yaşındaki Tardioli'nin Eylül 2019'dan bu yana İtalya'nın Kanberra Büyükelçisi olarak görev yaptığı belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Tardioli’nin ölümünün yasının derin üzüntüyle tutulduğu ve kendisinin büyük bir diplomat ve devlet hizmetkarı olarak hatırlanacağı ifade edildi.

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