Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi'den Türkiye çağrısı

Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi.
Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenleri desteklemeye devam edilmesi çağrısında bulunan Sudeysi, Kral Selman Yardım Merkezi aracılığıyla yapılan yardımlar ile halkın desteğinden de övgüyle bahsetti.
Mescid-i Aksa saldırısına kınama
Hutbede, depremlerin meydana gelmesiyle herkesin duyduğu üzüntüyü dile getiren Sudeysi, yaşanan sıkıntıların bir an evvel sona ermesi için dua etti.
Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları da kınayan ve bunların sistematik olduğunu dile getiren Mescid-i Haram İmam-Hatibi, "Kur'an'ı Kerim'in kasıtlı istismarı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir buçuk milyardan fazla Müslüman için provokasyondur." dedi.