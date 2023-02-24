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Dünya

Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi'den Türkiye çağrısı

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremden etkilenen depremzedelere desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

16:44 . 24/02/2023 Cuma
AA
Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi.

Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi.

Suudi Arabistan
resmi kanalı tarafından yayımlanan cuma hutbesinde Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışmayı överek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenleri desteklemeye devam edilmesi çağrısında bulunan Sudeysi, Kral Selman Yardım Merkezi aracılığıyla yapılan yardımlar ile halkın desteğinden de övgüyle bahsetti.

Mescid-i Aksa saldırısına kınama

Hutbede, depremlerin meydana gelmesiyle herkesin duyduğu üzüntüyü dile getiren Sudeysi, yaşanan sıkıntıların bir an evvel sona ermesi için dua etti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere değinen Sudeysi,
"İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'daki Müslümanların kutsal alanlarına ve Filistin şehirlerinde yönelik mükerrer saldırı girişimlerini kınıyoruz."
ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları da kınayan ve bunların sistematik olduğunu dile getiren Mescid-i Haram İmam-Hatibi, "Kur'an'ı Kerim'in kasıtlı istismarı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir buçuk milyardan fazla Müslüman için provokasyondur." dedi.


#DEPREM
#Suudi Arabistan
#Türkiye
#Abdurrahman es-Sudeysi
39 minutes ago
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Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi'den Türkiye çağrısı
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