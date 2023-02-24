Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor

Valiliklerden alınan verilere göre, en çok depremzede Ankara'da barınıyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası çok sayıda kişi hava, deniz ve kara yoluyla yurdun dört bir yanındaki kentlere yönlendirildi.
Kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılanların da arasında olduğu depremzedeler ulaştıkları illerde otel, misafirhane, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtların yanı sıra yakınları ya da gönüllü ailelerin yanına yerleştirildi.
Valilikler tüm illerde ihtiyaçların karşılanması için imkanları seferber etti. Barınma imkanı sunulan 1 milyon 116 bin 40 depremzedenin bulundukları kentlerde gıda, giyim gibi konulardaki eksikleri de karşılanıyor. Afetten etkilenen yetişkinlere ve çocuklara, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından psikososyal destek imkanları da sunuluyor.
Valiliklerden alınan verilere göre, en çok depremzede Ankara'da barınıyor. Deprem bölgesinden başkente gelenlerden 201 bin 20'si kaymakamlıkların koordinasyonunda otel, misafirhane, konukevi, dinlenme tesisleri, GSB ve MEB'e bağlı yurtlar, lojmanlar, aile yaşam gençlik merkezleri, Kur'an kursları ve evlere yerleştirildi. Ankara'da belediyelerin imkanlarıyla konaklayan depremzede sayısı da 4 bin 434 olarak kayıtlara geçti. Ankara'yı, ağırladığı 154 bin 86 kişiyle Antalya izledi. Kentte otel, apart, pansiyon gibi yerlerde misafir edilen afetzedelerin sayısı 73 bin 649 oldu. Yurtlarda 12 bin 84, kamu misafirhanelerinde ise 4 bin 251 kişi ağırlanıyor. Kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde ya da tanıdıklarının yanında ise 64 bin 102 kişi kalıyor.
Depremden etkilenen Elazığ da çevre illerden gelenlere kapılarını açtı. Kente başta Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan gelen 50 bin depremzede, yurtlar, misafirhaneler, apart oteller ve akrabalarının yanında barınıyor.
Adıyaman'ın kardeş ili Aydın 24 bin kişiyi misafir ediyor
Kayseri'de 40 bin 442, Muğla'da 40 bin 300, Konya'da 36 bin 736, Kocaeli'de 28 bin 36, Mardin'de ise 27 bin kişi konaklıyor.
Bursa'da 25 bin, Adıyaman'ın kardeş ili olan Aydın'da 24 bin 242, Eskişehir'de 22 bin 851, Nevşehir'de 20 bin 671, Sivas'ta 19 bin 855, Van'da 17 bin 400, Balıkesir'de 15 bin 567, Samsun'da 15 bin 530, Trabzon'da 14 bin depremzede misafir ediliyor.
Diğer illerde konaklayan depremzede sayıları ise şöyle: