Dünya Kabil Havalimanındaki terör saldırısı Ölen ABD askerlerinin sayısı 13e yükseldi
ASYA

Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısı: Ölen ABD askerlerinin sayısı 13'e yükseldi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kabil Havalimanındaki terör saldırısı: Ölen ABD askerlerinin sayısı 13e yükseldi
Kabil'deki patlamada 12 askerin öldüğü 15 askerin ise yaralandığı açıklandı.

Albay Urban yaptığı açıklamada, "(CENTCOM Komutanı) Orgeneral McKenzie'nin açıklamalarından sonra (Kabil Havalimanı'nın) Abbey Kapısı'ndaki saldırıda aldığı yara sonucu on üçüncü ABD askerinin de hayatını kaybettiğini teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.

  • Urban, ayrıca yaralı sayısının ise 18'e çıktığını ve tamamının şu anda cerrahi birimlerle donatılmış özel bir C-17 tahliye uçağı ile Afganistan'dan çıkarıldığını kaydetti.

CENTCOM Komutanı McKenzie, yaptığı açıklamada 12 askerin öldüğünü 15 askerin ise yaralandığını duyurmuştu.

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