Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısı: Ölen ABD askerlerinin sayısı 13'e yükseldi

Albay Urban yaptığı açıklamada, "(CENTCOM Komutanı) Orgeneral McKenzie'nin açıklamalarından sonra (Kabil Havalimanı'nın) Abbey Kapısı'ndaki saldırıda aldığı yara sonucu on üçüncü ABD askerinin de hayatını kaybettiğini teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.
- Urban, ayrıca yaralı sayısının ise 18'e çıktığını ve tamamının şu anda cerrahi birimlerle donatılmış özel bir C-17 tahliye uçağı ile Afganistan'dan çıkarıldığını kaydetti.
CENTCOM Komutanı McKenzie, yaptığı açıklamada 12 askerin öldüğünü 15 askerin ise yaralandığını duyurmuştu.