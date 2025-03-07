Kaderimizi ABD ya da Rusya belirleyemez: Macron nükleer şemsiye dedi

ABD'de Trump yönetiminin Avrupa'ya 80 yıldır sürdürülen güvenlik şemsiyesine artık daha fazla güvenmemesi gerektiğine yönelik açıklamaları ve Ukrayna'da barış masasını Rusya ile birlikte kurmak istediğini göstermesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gün yaptığı halka sesleniş konuşmasında "Avrupa'nın geleceği, Washington'da ya da Moskova'da değil, Avrupa'da belirlenmelidir" dedi. Dünyadaki jeopolitik gelişmelerin güvenliği ve refahı daha belirsiz hale getirdiğini belirten Macron, "Günümüzde yaşanan tarihi olaylar göz önüne alındığında haklı olarak endişeleniyorsunuz. ABD Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumunu değiştirdi. Aynı ABD Avrupa'ya gümrük vergisi koymayı bekliyor" sözleriyle Avrupa'nın yaşadığı güvenlik ikilemine dikkati çekti. Macron, ABD dışında Rusya'yı da hedef alarak Ukrayna savaşının Avrupa'nın güvenliği açısından Rus tehdidinin varlığını bir kez daha doğruladığını işaret etti.

Sadece Ukrayna ile yetinmez

Macron, Rusya'nın 40 milyar avrodan fazla harcamayla 2030'a kadar ordusunu 3 bin tank ve 300 savaş uçağı ile daha da büyütmeyi planladığını ve bu ülkenin Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Rusya'nın Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir?" dedi.

Dikta rejimi dayatmaları

Macron, "Barışa giden yol Ukrayna'nın terk edilmesinden geçmez. Tam tersine barış herhangi bir bedelle ve dikta rejiminin dayatmalarıyla sağlanamaz. Barış Ukrayna'nın teslim olması ya da çöküşü anlamına gelmez" ifadesini kullandı.

Savunmada bağımsız olmalıyız

Sağlam ve sürdürülebilir bir barış planı üzerinde çalıştıklarını belirten Macron, Ukrayna'da barışın sağlanmasından bağımsız olarak Avrupa'nın savunma ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması gerektiğinin altını çizdiği konuşmasında, "Savunma ve güvenlik konusunda bağımsızlığımızı güçlendirmeliyiz. Avrupa'nın geleceği, Washington'da ya da Moskova'da değil, Avrupa'da belirlenmelidir" dedi.

Nükleer caydırıcılık gündemde

Fransa'nın, Avrupa'nın güvenliğinde "özel bir statüsü olduğunu", Avrupa'nın "en etkili ordusuna" ve nükleer caydırıcılık kapasitesine sahip bulunduğunu söyleyen Macron, 10 yıl içinde orduya ayrılan bütçenin iki katına çıkarılacağını bildirerek, Avrupalı ülkelere Paris'in nükleer şemsiyesiyle korumayı teklif etti.

Moskova'da büyük öfke

Emmanuel Macron'un açıklamaları Moskova'yı kızdırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı bir toplantıda isim vermeden Macron'a Napolyon'un Rusya bozgununu hatırlattı. Putin, "(Napolyon'un Moskova seferi bozgunu) Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var." Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macron’un Avrupa’nın güvenliği için Fransa’nın nükleer kapasitesini kullanma söyleminin Rusya’ya tehdit olduğunu ifade etti.

Bakan Lavrov, Fransa'nın sunacağı belirtilen barış planına ilişkin ise "Avrupa’nın Ukrayna'da askeri birlik bulundurması Rusya ile hibrit savaş değil, NATO ülkelerinin savaşa doğrudan katılması anlamına gelecek" değerlendirmesinde bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Macron’un söylemi son derece çatışmacı" dedi







