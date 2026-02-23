Kartel liderinin ölümü sonrası Meksika'da kanlı saldırılar: 28 ölü

Meksika Güvenlik Bakanı Garcia Harfuch, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın öldürülmesinin ardından kartel tarafından Jalisco eyaletinde düzenlenen saldırılara ilişkin konuştu. Harfuch, CJNG üyeleri tarafından düzenlenen 6 saldırıda aralarında 25 ulusal muhafız, 1 gardiyan, başsavcılıkta çalışan 1 personel ile 1 sivil olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Harfuch, güvenlik güçlerinin ise 30 suçluyu etkisiz hale getirdiğini ifade ederek, 7 eyalette toplam 70 kişinin şiddet olaylarıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığını aktardı.