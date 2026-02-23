Yeni Şafak
Kartel liderinin ölümü sonrası Meksika'da kanlı saldırılar: 28 ölü

Saldırılarda 25 ulusal muhafız hayatını kaybetti.
Meksika’da CJNG lideri “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera’nın öldürülmesinin ardından kartel üyeleri harekete geçti. Jalisco eyaletinde düzenlenen 6 ayrı saldırıda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti. Operasyonlarda 30 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 7 eyalette 70 kişi gözaltına alındı.

Meksika Güvenlik Bakanı Garcia Harfuch, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın öldürülmesinin ardından kartel tarafından düzenlenen saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Meksika Güvenlik Bakanı Garcia Harfuch, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın öldürülmesinin ardından kartel tarafından Jalisco eyaletinde düzenlenen saldırılara ilişkin konuştu. Harfuch, CJNG üyeleri tarafından düzenlenen 6 saldırıda aralarında 25 ulusal muhafız, 1 gardiyan, başsavcılıkta çalışan 1 personel ile 1 sivil olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Harfuch, güvenlik güçlerinin ise 30 suçluyu etkisiz hale getirdiğini ifade ederek, 7 eyalette toplam 70 kişinin şiddet olaylarıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığını aktardı.



