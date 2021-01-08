Katar Dışişleri Bakanı: KİK Zirvesi diğer ülkelerle ilişkilerimizi etkilemeyecek

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'da düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi hakkında İngiltere merkezli Financial Times gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

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"Diğer ülkelerle ilişkimize etkisi yok"

İkili ilişkilerin esas olarak ülkenin egemen kararı ve ulusal çıkarıyla şekillendiğinin altını çizen Al Sani, söz konusu zirveyi kastederek, "Başka bir ülkeyle ilişkimiz üzerinde hiçbir etkisi yok" ifadesini kullandı.

Körfez krizine müdahil olan ülkelere mesaj

Al Sani, anlaşma sonucunda bütün devletlerin kazanan olduğunu ancak tam bir uzlaşmanın zaman alabileceğini kaydederek, Körfez krizine dahil olan diğer ülkelerin de Suudilerle aynı siyasi iradeye sahip olmalarını umduğunu belirtti.