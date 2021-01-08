Dünya Katar Dışişleri Bakanı KİK Zirvesi diğer ülkelerle ilişkilerimizi etkilemeyecek
ASYA

Katar Dışişleri Bakanı: KİK Zirvesi diğer ülkelerle ilişkilerimizi etkilemeyecek

Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, Körfez ülkeleri ile yapılan "normalleşme" anlaşmasının, ülkesinin diğer ülkelerle ilişkileri üzerinde etkisi olmayacağını söyledi. Al Sani, "Başka bir ülkeyle ilişkimiz üzerinde hiçbir etkisi yok" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani,
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani,

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'da düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi hakkında İngiltere merkezli Financial Times gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Katar Emiri Al Sani Suudi Arabistan'da: 3 yıl sonra Katar'a uygulanan abluka sona erdi
DÜNYA
Katar Emiri Al Sani Suudi Arabistan'da: 3 yıl sonra Katar'a uygulanan abluka sona erdi

"Diğer ülkelerle ilişkimize etkisi yok"

İkili ilişkilerin esas olarak ülkenin egemen kararı ve ulusal çıkarıyla şekillendiğinin altını çizen Al Sani, söz konusu zirveyi kastederek, "Başka bir ülkeyle ilişkimiz üzerinde hiçbir etkisi yok" ifadesini kullandı.

Körfez krizine müdahil olan ülkelere mesaj

Al Sani, anlaşma sonucunda bütün devletlerin kazanan olduğunu ancak tam bir uzlaşmanın zaman alabileceğini kaydederek, Körfez krizine dahil olan diğer ülkelerin de Suudilerle aynı siyasi iradeye sahip olmalarını umduğunu belirtti.

Katar Emiri: Türk askeri üssü kırmızı çizgimizdir
DÜNYA
Katar Emiri: Türk askeri üssü kırmızı çizgimizdir

Abone Ol Google News
Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

​Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı, nakliye firması sahibi konuştu.
Boeinge 2,5 milyar dolarlık fatura

Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Bir hatayla yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.
Beni destekleyenler ötekileştiriliyor diyen İnce: CHPde demokrasinin zerresi yok

E-5'te trafik kilitlendi

E-5'te trafik kilitlendi

​İstanbul'da bir TIR metrobüs yoluna girdi.

Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek
Microsoft'a<br>1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.
Vaka sayısı sadece iki

Vaka sayısı sadece iki

20 bin nüfuslu ilçede ​tedbirler meyvesini veriyor.
Türk silahlarına hayran kaldı

Türk silahlarına hayran kaldı

​"Bu ülkenin yaptıkları gerçekten çok etkileyici."

​Türksat 5A'dan haber var, Bakan Karaismailoğlu açıkladı.
Tarihi anlar

Tarihi anlar

​Türksat 5A uydusu başarıyla uzaya fırlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.