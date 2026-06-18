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Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 73 bin 18'e yükseldi

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 73 bin 18'e yükseldi

11:2418/06/2026, Perşembe
AA
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Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu aktarılıyor.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu aktarılıyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 18'e ulaştı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri saldırılarda 1007 Filistinli yaşamını yitirdi 3 bin 165 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 8 yaralının getirildiği belirtildi.
  • Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 165 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 18'e, yaralı sayısının 173 bin 273'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu aktarılıyor.


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