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Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: 5 Filistinli daha hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: 5 Filistinli daha hayatını kaybetti

07:3111/04/2025, Cuma
AA
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İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Arşiv)
İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Arşiv)

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda, ilk belirlemelere göre 25 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre,
İsrail ordusu Gazze Şeridi kuzeyinde el-Benna ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 1 çocuk öldü, bazı kişiler de yaralandı.
İsrail'in, insansız hava aracıyla (İHA) Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Ebul Acin bölgesinde sivillerin toplandığı alana düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de bir eve yönelik gerçekleştirilen İsrail hava saldırısında, 1'i çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
  • İsrail ordusunun, dün (perşembe) sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda, ilk belirlemelere göre 25 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

  • Saldırıların tekrar başlatılmasından itibaren çoğunluğu
    yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1522 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 834 kişi yaralandı.
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 886'ya, yaralıların sayısı ise 115 bin 875'e yükseldi.
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