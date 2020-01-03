Nasrallah'tan ABD'ye gözdağı: Katillerin cezalandırılması dünyadaki tüm savaşçıların sorumluluğu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesine Hizbullah’tan da tepki geldi.

Süleymani ile olan yakın ilişkisiyle bilinen örgütün Lübnan’daki lideri Hasan Nasrallah, ‘Amerikalılar’ın bu büyük suçla hedeflerinin herhangi birine ulaşamayacaklarını’ söyledi.

Nasrallah'tan tehdit

Süleymani’nin amaçlarını gerçekleştirmek için onun yolunu takip edeceklerini belirten Nasrallah, ‘tüm savaşçıların katillere adil bir ceza vermenin sorumluluğunu taşıdığını’ dile getirdi.

Kasım Süleymani, Lübnan'daki etkinliğini, Hizbullah'ın lideri Nasrallah'la çok yakın bir ilişki kurarak geliştirmişti.

İran devlet televizyonuna verdiği bir röportajda, 2006'da başlayan Lübnan-İsrail savaşı sırasında cepheye giderek Hizbullah savaşçılarına liderlik ettiğini söylemişti.

AA

Bu bir savaş

Öte yandan Lübnan'ın Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen gazetelerinden Al Akhbar, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini "Bu bir savaştır" başlığı ile duyurdu.