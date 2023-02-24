Kesenin ağzını açtılar: Dünya Bankasından Ukrayna için 2,5 milyar dolarlık ek hibe

Dünya Bankası Grubu, Ukrayna-Rusya savaşının birinci yılında Ukrayna için 2,5 milyar dolarlık ek hibe açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu 2,5 milyar dolarlık hibeyle temel hizmetlerin ve hükümet işlevlerinin sürdürülmesi için Dünya Bankası projesi kapsamında Ukrayna'nın bütçesine doğrudan destek sağlanacağı aktarıldı.

"Korkunç yıkıma tanık oluyoruz"

Açıklamada, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından sağlanan fonların, uygun harcamaların Dünya Bankası tarafından doğrulanmasının ardından Ukrayna hükümetine aktarılacağı kaydedildi.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta bir yıl geride kalırken dünyanın Ukrayna'ya ve insanlarına verilen korkunç yıkıma tanık olmaya devam ettiğini belirtti.

"Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğiz"

Malpass, Dünya Bankasının savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'yı desteklemek için toplam 20,6 milyar dolarlık kaynak sağladığını, bunun 18,5 milyar dolarının ödemesinin gerçekleştirildiğini ve 12 milyondan fazla Ukraynalıya ulaştığını kaydetti.