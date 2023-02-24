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Dünya

Kesenin ağzını açtılar: Dünya Bankasından Ukrayna için 2,5 milyar dolarlık ek hibe

Dünya Bankası, temel hizmetlerin ve hükümet işlevlerinin sürdürülmesi amacıyla Ukrayna'nın bütçesine 2,5 milyar dolarlık ek destek sağlanacağını açıkladı.

21:57 . 24/02/2023 Cuma
AA
Dünya Bankası, Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek destek sağlayacak.

Dünya Bankası, Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek destek sağlayacak.

Dünya Bankası Grubu, Ukrayna-Rusya savaşının birinci yılında Ukrayna için 2,5 milyar dolarlık ek hibe açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu 2,5 milyar dolarlık hibeyle temel hizmetlerin ve hükümet işlevlerinin sürdürülmesi için Dünya Bankası projesi kapsamında Ukrayna'nın bütçesine doğrudan destek sağlanacağı aktarıldı.

"Korkunç yıkıma tanık oluyoruz"

Açıklamada, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından sağlanan fonların, uygun harcamaların Dünya Bankası tarafından doğrulanmasının ardından Ukrayna hükümetine aktarılacağı kaydedildi.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta bir yıl geride kalırken dünyanın Ukrayna'ya ve insanlarına verilen korkunç yıkıma tanık olmaya devam ettiğini belirtti.

"Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğiz"

Malpass, Dünya Bankasının savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'yı desteklemek için toplam 20,6 milyar dolarlık kaynak sağladığını, bunun 18,5 milyar dolarının ödemesinin gerçekleştirildiğini ve 12 milyondan fazla Ukraynalıya ulaştığını kaydetti.

Acil onarım projeleri aracılığıyla Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Malpass, toparlanma ve yeniden inşa çabaları için de hükümetle koordinasyon halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

#Dünya Bankası
#Ukrayna
#Dünya Bankası Grubu
#Ukrayna-Rusya savaşı
#ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)
#Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass
19 dakika önce
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Kesenin ağzını açtılar: Dünya Bankasından Ukrayna için 2,5 milyar dolarlık ek hibe
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