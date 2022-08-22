Dünya Kızının ölümü sonrası Duginden ilk açıklama İntikamdan fazlasını istiyoruz
AVRUPA

Kızının ölümü sonrası Dugin'den ilk açıklama: İntikamdan fazlasını istiyoruz

Kızını bombalı saldırıda kaybeden Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Dugin, “Kalplerimiz sadece intikamdan veya karşılık vermekten fazlasını istiyor. Sadece zaferimize ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Kızının ölümü sonrası Duginden ilk açıklama: İntikamdan fazlasını istiyoruz
Aleksandr Dugin ve kızı Darya Dugina.

Dugin’in yakın arkadaşı Konstantin Malofeyev, Dugin’in yazılı açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

  • Saldırı nedeniyle Ukrayna’yı suçlayan Dugin, “Hepinizin bildiği gibi, Nazi Ukrayna rejiminin gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucunda kızım Darya Dugina, Moskova yakınlarındaki 'Gelenek' adlı festivalden dönerken 20 Ağustos'ta meydana gelen patlamada vahşice öldürüldü.” açıklamasını yaptı.

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Dugin, kızı Darya Dugina’nın, Rusya’nın düşmanları tarafından “sinsice” öldürüldüğünü belirterek, “Böyle dayanılmaz darbeler bizleri, halkımızı kıramayacak. En iyi ve en savunmasızlarımıza karşı kanlı terör saldırılarıyla irademizi kırmak istediler. Bunu başaramayacaklar.” değerlendirmesinde bulundu.

  • Kızının ölümü nedeniyle yalnızca “intikam” istemediklerine işaret eden Dugin, “Kalplerimiz sadece intikamdan veya karşılık vermekten fazlasını istiyor. Sadece zaferimize ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Dugin, Darya Dugina için yarın cenaze töreni düzenleneceği bilgisini paylaştı.

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Darya Dugina kim?

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanlarından Aleksandr Dugin’in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu.

Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda "siyasi gözlemci" olarak görevini sürdürüyordu.

Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

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Dugina suikaste uğramadan önce FETÖ uyarısı yapmıştı
Dün gece suikaste uğrayan Rus siyaset bilimci ve aynı zamanda Putin'in akıl hocası olduğu bilinen Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, Rusya Savunma Bakanlığı kanalında FETÖ uyarısı yapmıştı.Dugina, ''Bozkurtlar, milliyetçi bir hareket. Kırım'da öyle bir sabotajcı grup yok. Ama Ukrayna'da ABD kontrolündeki Fetullahçılar var. Gülen'in kitapları Ukraynalı askerlerden çıktı'' demişti.

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