Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro 'Son derece üzgünüz' diyerek duyurdu: Ordunun operasyonunda 6 çocuk öldü

"Elbette her insanın ölümü, hele ki çocukların ölümü son derece üzücüdür. Ancak Ivan Mordisco'nun 150 adamının ormanda ilerlemesine izin verilseydi, birkaç kilometre ötede görev yapan 20 genç asker pusuya düşürülecekti. Belki de bugün bana yöneltilen eleştiri, askerlerin pusuya düşürülmesine izin vermiş olmam olurdu. Onların hayatını kurtarmak için risk alarak karar verdim. Haritaları kırmızıya boyamak kolaydır ancak toprakların geri alınmasının risklerini kabul etmek zordur."