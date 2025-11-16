Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro 'Son derece üzgünüz' diyerek duyurdu: Ordunun operasyonunda 6 çocuk öldü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ayrılıkçılarından oluşan Estado Mayor Central (EMC) üyelerine yönelik operasyonda ölen 6 çocuk için "son derece" üzgün olduklarını söyledi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin Guaviare yönetim bölgesine bağlı kırsal bölgede EMC üyelerini hedef alan operasyona değindi.
"Askerleri pusuya düşüreceklerdi"
Operasyon sırasında hayatını kaybeden 6 çocuğu hatırlatan Petro, şunları kaydetti:
Hükümeti döneminde yapılan operasyonlarda 2 bin 400'ten fazla çocuğun silahlı grupların elinde kurtarıldığını vurgulayan Petro, çok sayıda silahlı kişinin de etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Gensoru verilecek
Kolombiya Temsilciler Meclisi Üyesi Katherine Miranda da operasyonda ölen çocuklar nedeniyle Savunma Bakanı Pedro Sanchez hakkında gensoru önergesi sunacağını açıkladı.
Ordunun 12 Kasım'daki operasyonunda silahlı 25 EMC üyesi etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinden herhangi bir kayıp yaşanmamıştı.