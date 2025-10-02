Kolombiya Sumud Filosu'na müdahalenin ardından İsrailli diplomatları sınır dışı etti

Kolombiya, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na İsrail’in düzenlediği saldırının ardından bu ülkenin diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Karar, Kolombiya’nın İsrail’e yönelik en sert diplomatik tepkisi olarak değerlendirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırı öncesinde yaptığı açıklamalarda, Sumud Filosu’na yönelik olası bir müdahalenin “uluslararası hukukun bariz ihlali ve insanlığa karşı suç” olacağını söylemişti. Petro, X hesabından yaptığı paylaşımda filonun “yüksek riskli bölgeye girdiğine” dikkat çekmiş, “Dron aktiviteleri artıyor ve bilinmeyen gemiler radarda tespit ediliyor” ifadesini kullanmıştı. Gemilerdeki herkesin saldırı beklentisiyle can yeleklerini giymiş halde beklediğini belirtmişti.

Filistin Devleti kurmak için konferans çağrısı

Petro ayrıca, güvertedeki Kolombiyalı gönüllüler Manuela Bedoya ve Luna Barreto dahil 500’den fazla sivilin hayatına ve onuruna tam saygı talep ettiklerini vurgulamıştı. Bu insani misyona yönelik bir saldırının uluslararası hukukun ihlali olacağını yinelemişti.

Kolombiya lideri, daha önce de Filistin Devleti’nin kuruluşu için uluslararası bir konferans çağrısı yapmış, İsrail’in Gazze’de işlediği suçlara dikkat çekmişti. Petro, “Egemen ve özgür bir Filistin Devleti kurmak için bir konferans başlatılmamalı mı?” ifadelerini kullanmıştı.

"Füzelerinizi insanlığa karşı doğrultmayın"

ABD ile ilişkiler de son dönemde gerilmişti. Vaşington yönetimi, Petro’nun New York Times Meydanı’nda Roger Waters ile birlikte katıldığı Filistin’e destek eyleminin ardından vizesini iptal etmişti. Petro, eylemde Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirmiş, ABD askerlerine “füzelerinizi insanlığa karşı doğrultmayın” çağrısında bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Petro’yu “pervasız ve kışkırtıcı” olmakla suçlamıştı.







