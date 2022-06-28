Dünya Kolombiyada hapishanede mahkumların isyan amacıyla çıkardığı yangında 52 kişi öldü
AMERİKA

Kolombiya'da hapishanede mahkumların isyan amacıyla çıkardığı yangında 52 kişi öldü

Kolombiya'nın Tulua kentindeki bir hapishanede mahkumların isyan çıkarmak için başlattığı yangında 52 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, cezaevi çevresi yakınında toplanan çok sayıda mahkum yakınının endişeli bekleyişi sürüyor.

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Haber Merkezi AA
Kolombiyada hapishanede mahkumların isyan amacıyla çıkardığı yangında 52 kişi öldü
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Yetkililer, ülkenin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Tulua hapishanesinde, çıkan isyan ve yangında şimdiye kadar 52 mahkumun öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kolombiya Ulusal Cezaevi Enstitüsü INPEC Müdürü Tito Castellanos, yangının sabaha karşı 180 mahkumun bulunduğu 8 numaralı koğuşta, mahkumların minderleri ateşe vermesiyle çıktığını bildirdi.

Castellanos, "Gardiyanlar yangını söndürmek için müdahale etti fakat yeterli olmadı." ifadesini kullandı.

Polis ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında olaylar henüz kontrol altına alınamadı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

CUMHURBAŞKANINDAN SORUŞTURMA TALİMATI

Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Valle del Cauca'daki Tulua hapishanesinde meydana gelen olaylardan dolayı üzgünüz. INPEC sorumlusu Tito Castellonos ile temas halindeyim. Bu korkunç durumun açıklığa kavuşması için talimatı verdim. Kurbanların aileleriyle dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı.

Öte yandan, cezaevi çevresi yakınında toplanan çok sayıda mahkum yakınının endişeli bekleyişi sürüyor.

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