Dünya [DOSYA] Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar bu soruyu tartışıyor Koronavirüs hamilelerden veya emziren annelerden bebeklere geçer mi?
KORONAVİRÜS

Koronavirüs hamilelerden veya emziren annelerden bebeklere geçer mi?

[DOSYA] Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar bu soruyu tartışıyor: Koronavirüs hamilelerden veya emziren annelerden bebeklere geçer mi?

Dünya genelinde 200 milyondan fazla hamile veya yeni doğum yapmış kadın, yeni tip koronavirüs bulaşma riski altında. Çin'in Wuhan şehrinde enfekte olmuş annelerden doğan 33 bebek izlenmiş ve doğumdan sonraki günlerde sadece üç bebekte virüs testi pozitif çıkmıştı. Bir de enfekte olmuş emziren anneler var. Çin ve ABD'li yetkililer yenidoğan bebeklerin, virüs bulaşmış annelerinden izole edilmesi gerektiğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü ise emzirmenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak gerekli önlemler alınmak suretiyle bebeğin anne ile birlikte olması gerektiği savunuyor. DSÖ, annenin maske takmasını, beslenmeden önce ellerini ve göğüslerini yıkamasını ve virüsün bebeğine yayılmasını önlemek için başka önlemler almasını tavsiye ederek, emzirmenin olmaması durumunda sağılarak bebeğe sütün verilmesinin önemine de dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
6 Mart'ta Wuhan Çocuk Hastanesinde koronavirüslü yeni bir bebek dünyaya gelmişti..
6 Mart'ta Wuhan Çocuk Hastanesinde koronavirüslü yeni bir bebek dünyaya gelmişti..

Dünya genelinde 200 milyondan fazla hamile kadın, yeni tip koronavirüs bulaşma riski altında.

Gündem olan soru ise şu: Yeni doğan bebeklerin yeni koronavirüs ile enfekte olan annelerden ayrılması gerekiyor mu?

Çok sayıda aile ve doktor bu zor soruyla karşı karşıya kalıyor. Mevcut ve yetersiz veriler, çelişkili önerilere yol açıyor.

Çin ve ABD de dahil olmak üzere bazı sağlık yetkilileri, yeni doğanların enfekte annelerinden izole edilmesini tavsiye ediyor ancak Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere bazı uzmanlar, emzirmenin gerekliliğini anneleri ve bebekleri bir arada tutmak için maske takan anne gibi önlemleri alınmasını şiddetle tavsiye ediyor.

Çoğu çocuk etkilenmiyor
Zürih Üniversite Hastanesinin yenidoğan uzmanı Manuel Schmid ve meslektaşları, yeni doğmuş bir kişinin bağışıklık sistemini güçlendiren fiziksel temas ve emzirmenin bilinen faydaları göz önüne alarak ailelere tercih hakkı sunuyor. Schmid, “Ebeveynlere emzirmelerini tavsiye ediyoruz. Onlarla riskler ve faydalar hakkında konuşuyoruz. Karar nihayetinde ailenin elinde. Görünüşe göre çoğu çocuk [yeni virüsten] ve hafif hastalığı olanlardan etkilenmiyor” ifadelerini kullanıyor.

Bu ikilem, hamile kadınların pandemi sırasında karşılaştığı sıkıntıdan sadece birisi. Virüsün personele veya diğer hastalara yayılmasını önlemek amacıyla birçok hastanede, hamile bir kadının eşi de dahil olmak üzere tüm ziyaretçilere yasaklanıyor.

Olumlu tarafı ise koronavirüsün şimdiye kadar sınırlı verilere dayanarak yenidoğan da dahil olmak üzere çocuklarda nadiren ciddi komplikasyonlara neden olması. Araştırmacılar, bu ay Pediatride bildirilen COVID-19 ve önemli semptomları olan 731 çocuktan sadece 21'inde ciddi veya kritik hastalık geliştiğini saptadı.

Erken doğan 7 gün içerisinde iyileşti

Sciencemag'da yer alan habere göre, yapılan yeni bir çalışmada salgının doğduğu Çin'in Wuhan şehrinde enfekte olmuş annelerden doğan 33 bebek izlendi. Doğumdan sonraki günlerde sadece üç bebekte virüs testi pozitif çıktı. JAMA Pediatri'den yapılan açıklamaya göre tam vaktinde dünyaya gelen iki bebek birkaç gün içinde iyileşti ve 6 günlük olduklarında virüsü temizledikleri ortaya çıktı.

  • Erken doğum ile 2 ay önce dünyaya gelen bebek ise 11 günü, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde solunum sıkıntısı ve bakteriyel enfeksiyon dahil olmak üzere çeşitli komplikasyonlarla geçirdi. Bununla birlikte, bu tür problemler çok erken doğan bebeklerde yaygın, bu nedenle virüs bebeğin semptomlarına neden olmayabilir. Bebeğe doğumdan 7 gün sonra yeniden yapılan virüs testi negatif çıktı ve sonunda tam bir iyileşme sağladı.

Enfekte olan üç bebek sezaryen ile doğdu ve doğumda annelerinden ayrıldı, bu yüzden virüsü nasıl aldıkları net değil. Araştırmacılar şimdiye kadar göbek kordonunda ve amniyotik sıvı içinde virüs bulamadılar. Çoğu veri, bebeklerin doğumdan önce virüsle enfekte olmadıklarını gösteriyor.

Maske takılmalı, göğüs temizlenerek emzirilmeli

Lozan Üniversite Hastanesi bulaşıcı hastalıklar ve hamilelik uzmanı David Baud ise güven verici ön veriler ortaya çıktıkça, kendisinin ve meslektaşlarının anne ve bebeğin tecrit edilmesini önermekten ziyade emzirmenin faydalı olabileceği ve DSÖ'nün aileye bırakılan tercihli yaklaşımının uygulanmasını tavsiye etti.

Annenin maske takmasını, beslenmeden önce ellerini ve göğüslerini yıkamasını ve virüsün bebeğine yayılmasını önlemek için başka önlemler almasını tavsiye edilirken, emzirmenin olmaması durumunda sağılarak bebeğe sütün verilmesinin önemine dikkati çekti. Çünkü anne sütünün, bebeklerin enfeksiyonlara karşı korunmasına yardımcı olduğu biliniyor buna bir annenin enfeksiyonlara karşı savaştığı antikorlarların aktarılması da dahil. Şimdiye kadar yapılan tahlillerde anne sütünde koronavirüse rastlanmadı.

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