Koronavirüsü hafife alan İngiltere Başbakanı Johnson: Çok pişmanım

İngiltere'de koronavirüs salgının her geçen gün büyümesi ve ölümlerde rekor artışlara yol açmasından büyük pişmanlık duyduğunu belirten İngiltere Başbakanı Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, önleyici tedbirler takip edilirse, bu sayıların artmasının durdurulacağı ve ölümlerin azalacağını söyledi.
"Virüsün seyrini değiştireceğiz"
Kalbinin kurbanların aileleriyle birlikte olduğunu belirten Johnson, "Hiç şüphe yok ki, çok üzgün bir gün. Beş yüz altmış ek vaka ve bu bir rekor. Düşüncelerimiz ve kalplerimiz kurbanların aileleriyle. Ancak, belirlenen programı takip edebilir ve kabul ettiğimiz prosedürlere uyarsak, koronavirüs vaka sayılarını ve ölümleri azaltacağımızdan şüphe yok. Önümüzdeki haftalarda veya aylarda bu virüsün seyrini değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.
"Evlerinizden çıkmayın"
Timetürk'ün haberine göre; Başbakan Johnson, ayrıca İngiliz halkına çağrıda bulunarak, "Salgın geçinceye kadar evde kalın. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.
Here's an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS.
We will beat coronavirus together by staying at home, protecting our NHS and saving lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/FOYfvzlQPC
Here's an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS.
- Johnson geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurmuş, hükümete video konferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğini söylemişti.