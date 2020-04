Koronavirüsü hafife alan İngiltere Başbakanı Johnson: Çok pişmanım

İngiltere'de koronavirüs salgının her geçen gün büyümesi ve ölümlerde rekor artışlara yol açmasından büyük pişmanlık duyduğunu belirten İngiltere Başbakanı Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, önleyici tedbirler takip edilirse, bu sayıların artmasının durdurulacağı ve ölümlerin azalacağını söyledi.

DÜNYA İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 arttı

"Virüsün seyrini değiştireceğiz"

Kalbinin kurbanların aileleriyle birlikte olduğunu belirten Johnson, "Hiç şüphe yok ki, çok üzgün bir gün. Beş yüz altmış ek vaka ve bu bir rekor. Düşüncelerimiz ve kalplerimiz kurbanların aileleriyle. Ancak, belirlenen programı takip edebilir ve kabul ettiğimiz prosedürlere uyarsak, koronavirüs vaka sayılarını ve ölümleri azaltacağımızdan şüphe yok. Önümüzdeki haftalarda veya aylarda bu virüsün seyrini değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:03 Lütfen şehrimi terk et!

Ülkenin kuzeyindeki West Yorkshire'ı zıyaret eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir vatandaş tarafından kendisine gösterilen tepki karşısında şaşkınlığa uğradı. Başbakan Leeds'e geldiği sırada bir adam yanına yaklaştı ve gülümseyerek elini sıkarak nezaketle, “Lütfen şehrimi terk et” dedi. Johnson'ın cevabı ise “En yakın zamanda terk edeceğim” oldu.



"Evlerinizden çıkmayın"

Timetürk'ün haberine göre; Başbakan Johnson, ayrıca İngiliz halkına çağrıda bulunarak, "Salgın geçinceye kadar evde kalın. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

Here's an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS.



We will beat coronavirus together by staying at home, protecting our NHS and saving lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/FOYfvzlQPC — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 1, 2020

