Kremlin'de ABD'ye sert çıkış: Karabağ'a misyon göndermesi için Azerbaycan'ın onayı gerek

“Rusya’nın Karabağ süreciyle etkileşim düzeyini ve buna katılımımızı, ABD’ninkiyle karşılaştırmak mümkün değil. Aynı şey Karabağ sürecine ilişkin sözlü değil fiili katılımımızla ilgili de söylenebilir, karşılaştırılamaz”