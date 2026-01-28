Yeni Şafak
Kristin Fırtınası İspanya ve Portekiz'e felaketi yaşatıyor: Ülke karanlığa gömüldü ölüler var

19:1528/01/2026, Çarşamba
Kristin Fırtınası Portekiz’de 5 can aldı, milyonlar elektriksiz kaldı.
Kristin Fırtınası İspanya ve Portekiz’de hayatı durma noktasına getirdi. Portekiz’de beş kişi yaşamını yitirirken, 1 milyondan fazla abone elektrik kesintilerinden etkilendi; İspanya’da ise şiddetli yağış ve kar nedeniyle 77 bölgede eğitime ara verildi, yüzlerce yol ulaşıma kapandı.

İspanya ve Portekiz'i etkisi altına alan Kristin Fırtınası nedeniyle Portekiz'de 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin elektriksiz kaldığı, İspanya'da 77 bölgede eğitime ara verildiği bildirildi.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin haberine göre, Kristin Fırtınası nedeniyle İspanya'nın büyük bir bölümünde şiddetli yağmur, rüzgar ve kar yağışı etkili oldu.

Onlarca bölgede eğitime ara

Fırtınaya karşı teyakkuza geçen yetkililer, 77 bölgede eğitime ara verildiğini açıkladı.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 140'tan fazla yolun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kısmen ya da tamamen kapandığını duyurdu.

Olumsuz hava koşulları demir yolu ulaşımını da vurdu. Ülke genelinde çok sayıda tren seferinde gecikmeler yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları çağrısında bulunarak, herkesin azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı.

Çöken yapı nedeniyle dört kişi öldü

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, fırtınanın etkileri Portekiz'de de hissedildi.

Yetkililer, Leiria kentinde çöken yapının 4 kişinin ölümüne yol açtığını, Vila Franca de Xira'da devrilen bir ağacın araca çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fırtınaya bağlı 3 bin 300'den fazla olayın rapor edildiğini belirten yetkililer, elektrik kesintilerinin toplamda 1 milyondan fazla aboneyi etkilediğini ve yaklaşık 570 bin kişinin hala elektriksiz olduğunu açıkladı.

Devrilen ağaçlar ve yolları tıkayan enkaz nedeniyle çok sayıda ana yol trafiğe kapatıldı.

Uçaklar hasar aldı

Şiddetli rüzgarlar, Coimbra'daki havaalanında bekleyen uçaklarda hasara yol açarken, Leiria'daki bir futbol stadyumunda da ciddi hasara neden oldu.

Bazı tren seferlerinin hava koşulları nedeniyle askıya alındığı Portekiz'in birçok bölgesinde eğitime ara verildi.



#ispanya
#Kristin fırtınası
#Portekiz
#Şiddetli Rüzgar
