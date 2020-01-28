Küba ile Jamaika'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı Küba ile Jamaika'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı Karayip Denizi'nde, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle henüz tsunami uyarısı yapılmadı. Tsunami nedeniyle kıyılarda deniz seviyesinin 30 santimetre ile 1 metre yükselebileceği ifade edilen uyarıda, dalgaların ilkin Cayman Adaları'nı, Küba'nın güneydoğusunu ve Jamaika'nın kuzeyini vurmasının beklendiği belirtildi.

Haber Merkezi 28 Ocak 2020, 22:52 Son Güncelleme: 29 Ocak 2020, 00:25 Yeni Şafak