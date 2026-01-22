Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kaza-kırım ön raporu soruşturma dosyasına girdi

Ön raporda, 9H-DFS kuyruk numaralı Dassault Falcon 50 tipi uçağın son bakımının işletici firma tarafından 1-9 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve bakım çıkış sertifikasının düzenlendiği belirtildi.

Rapora göre uçak saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan sonra saat 20.33’te hava kontrol merkezine elektrik arızası sebebiyle acil durum bildirimi yaparak, acil iniş talebinde bulundu. Acil iniş amacıyla alçalmaya başlayan uçağın saat 20.36’da radar ekranından kaybolduğu ve bu saatten sonra uçakla irtibat kurulamadığı kaydedildi.

Ön raporda, uçağın 1252 metre rakımlı tepeye motorları çalışır durumda ve yüksek hızla bütün halinde çarptığı değerlendirmesine yer verildi. Motorların çarpma anında çalışır vaziyette olduğu belirtilen raporda, çarpmanın şiddeti nedeniyle uçağın infilak ettiği, bu nedenle enkazın 150 bin metrekarelik alana küçük parçalar halinde yayıldığı ifade edildi.