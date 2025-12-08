Yeni Şafak
Louvre Müzesi'nde su sızıntısı: Yüzlerce kitap hasar gördü

Louvre Müzesi’nde su sızıntısı: Yüzlerce kitap hasar gördü

8/12/2025, Pazartesi
DHA
Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirildi.
Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirildi.

Fransa'daki Louvre Müzesi'nde meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümündeki yaklaşık 400 nadir kitabın hasar gördüğü bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nin eskiyen borularında meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü. Louvre Genel Müdür Yardımcısı Francis Steinbock, su sızıntısının Mısır antik eserler bölümünün kütüphanesindeki 3 odadan birini etkilediğini belirterek, odada 300 ila 400 eserin yer aldığını ve kontrollerin devam ettiğini söyledi. Sızıntıdan etkilenen kitapların değerli kitaplar olmadığını öne süren Steinbock, su tesisatındaki sorunların yıllardır bilindiğini kaydetti. Steinbock, bakım ve onarımların Eylül 2026'da yapılmasının planlandığını ifade etti.

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirildi. Polis, soygunla ilgili 4 kişiyi tutukladı.

#Fransa
#Louvre Müzesi
#Francis Steinbock
