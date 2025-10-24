Louvre Müzesi'ni 3 dakikada soymuşlar

Fransa'da Louvre Müzesi'ndeki soygunun ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Le Parisien gazetesi, güvenlik kameralarını izledi, soygunun üç dakika 52 saniyede gerçekleştiğini duyurdu. Müze müdürü ise senatoda yaptığı savunmasında müze kameralarının kör noktasından içeri girildiğini itiraf etti.
Fransa'nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ndeki tarihi soyguna ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Fransız gazetesi Le Parisien, güvenlik kameralarını izledi, soygunun 3 dakika 52 saniyede gerçekleştiğini duyurdu. Parisien'e göre, Apollo Galerisi'ne önce sarı yelek giyen işçi kıyafetli soyguncu girdi. Ardından motorcu kasklı ikinci hırsız Napolyon mücevherleri bölümüne rahat tavırlarla koştu.
İŞÇİ KIYAFETİYLE GİRDİLER
Gazete, hırsızların tavrını profesyonelce olarak yorumladı. İşçi kıyafetli hırsız daha yavaş hareket ederek vitrinlerin önünde durdu. Louvre muhafızlarına koşan hırsız 'çıkın dışarı' diye bağırdı. Güvenlik hedef şaşırarak başka yöne doğru koştu, o sırada alarm çaldı ve hırsızlar, gazeteye göre soğukkanlı şekilde hemen camdan kaçtı.
MÜZE MÜDÜRÜ SAVUNMA YAPTI
Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, Senato'nun Kültür Komisyonu'na ifade verdi. Müze kameralarının kör noktasından içeri girildiğini itiraf etti. Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars, Senato'nun Kültür Komisyonu'na verdiği ifadesinde, "Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. Müdür Des Cars, soygunun gerçekleştiği Apollo Galerisi'nin cephesindeki tek kameranın yanlış yöne baktığını itiraf etti.
YENİ SUÇ YÖNTEMİ UYARISI
Des Cars, "Alarm sistemleri çalıştı, video kayıtları işledi. Ancak hırsızları yeterince erken tespit edemedik. Çevre kameralarımız ya yok ya da çok eski. Apollo Galerisi cephesindeki tek kamera yanlış yöne bakıyordu" ifadelerini kullandı. Sayıştay'ın güvenlik yatırımlarında gecikme eleştirilerini reddeden des Cars, 80 milyon euroluk güvenlik planında resmi bir gecikme olmadığını savundu, ancak altyapının 21'inci yüzyıl standartlarının gerisinde olduğunu kabul ederek, "Orsay Müzesi çok daha modern, Louvre'da kronik altyapı yatırım eksikliği var" dedi. Des Cars, "Yeni suç yöntemleriyle karşı karşıyayız ve güvenlik sistemimizi buna göre yenilemeliyiz" dedi.
KAÇMA ANI KAMERALARDA
Tarihi soygunda, hırsızların yük asansöründen inip kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, üzerinde görevli yeleği bulunan bir kişinin müzedeki içinde eserlerin ve mücevherlerin bulunduğu camlı bölmeye oldukça yakın olduğu anlaşılıyor. Güvenlik görevlilerince kaydedilen bir diğer görüntüde ise, yüzleri kapalı iki soyguncunun yük asansöründen hızlı bir şekilde inerek motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüntülendi. Paris Savcılığı soruşturmanın sürdüğünü, çalınan 9 mücevherin ise henüz bulunamadığını açıkladı.
Bir müze soygunu daha
- Fransa'nın kuzeydoğusundaki Langres kentinde bulunan Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nden yaklaşık 2 bin adet 18. ve 19. yüzyıla ait madeni para çalındı. Fransa’nın kamu yayın kuruluşu Franceinfo’nun bildirdiğine göre, müze çalışanları pazartesi sabahı binanın ön kapısının kırıldığını ve bir vitrinin parçalandığını fark etti. Çalınan koleksiyonun, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçileri tarafından bulunan 'hazine koleksiyonu'na ait olduğu belirtildi. Yetkililere göre, hırsızlar yalnızca değerli parçaları hedef aldı; müzede bulunan diğer eserler yerinde bırakıldı. Çalınan 1.633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam değerinin yaklaşık 90 bin euro olduğu tahmin ediliyor.