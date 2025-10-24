Louvre Müzesi'ni 3 dakikada soymuşlar

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Langres kentinde bulunan Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nden yaklaşık 2 bin adet 18. ve 19. yüzyıla ait madeni para çalındı. Fransa’nın kamu yayın kuruluşu Franceinfo’nun bildirdiğine göre, müze çalışanları pazartesi sabahı binanın ön kapısının kırıldığını ve bir vitrinin parçalandığını fark etti. Çalınan koleksiyonun, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçileri tarafından bulunan 'hazine koleksiyonu'na ait olduğu belirtildi. Yetkililere göre, hırsızlar yalnızca değerli parçaları hedef aldı; müzede bulunan diğer eserler yerinde bırakıldı. Çalınan 1.633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam değerinin yaklaşık 90 bin euro olduğu tahmin ediliyor.